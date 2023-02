La Copa, Año 1

La primera gran ilusión del año ya está aquí. La Copa es especial por su ambiente, por su formato y sobre todo porque es la única competición que se celebra en el baloncesto en la que todos los participantes se ven con opciones de ganarla. ¿Unicaja? Por qué no. Eso sí no hay que olvidar que estamos ante un equipo en formación. Un proyecto que está en su primer año y que tiene que madurar para llegar a su cénit. Además, el calendario no ha sido generoso con el equipo de Ibon Navarro. Es muy difícil ganar a Barça y Real Madrid, pero es casi imposible ganar a los dos de manera consecutiva en días alternos. Si Valencia y Unicaja avanzan el primer día y consuman la mayor sorpresa de la historia de la competición, los verdes tendrán muchas opciones. Si el Valencia pierde, resulta una quimera pensar en ganar el jueves al Barça, el sábado al Real Madrid y el domingo al vencedor de la otra parte del cuadro. Mucho desgaste para una plantilla en desarrollo, pero el gran atractivo de este deporte y de esta competición es que los milagros ocurren a menudo y los imposibles alguna vez.

Hasta en siete ocasiones se han enfrentado malagueños y catalanes, y siempre con el mismo resultado: victoria blaugrana. Este Unicaja que ha sido capaz de levantar títulos se enfrenta a un reto que nunca ha logrado, aunque hace 2 años estuvo a sólo una decisión arbitral de lograrlo. Después de la decepción de no estar en Granada el año pasado es tiempo de disfrutar, pero también de competir. El equipo no puede permitirse lo que hizo el Manresa la pasada temporada, que después de llegar como la gran revelación del año cayó por 37 puntos, precisamente ante el equipo de Sarunas Jasikevicius. Las dos derrotas consecutivas en ACB deben de servir de espoleta para aumentar el «hambre competitiva» del equipo y buscar esa mega victoria que este año algunos echan en falta. Y digo algunos porque yo no. Las temporadas y las competiciones se miden en victorias y no se mira a quien has ganado. Tus títulos son igual de legítimos si has ganado a los equipos de la Euroliga que si lo has hecho contra los del descenso. Se suman unidades, no calidades.

La gran fuerza del equipo verde es la rotación y la intensidad. Buscar un partido muy físico e intenso con rotaciones cortas y explosivas. Hacer que sus jugadores de ataque como Mirotic o Higgins tengan que trabajar en defensa, buscándolos en los emparejamientos, y tener una versión «prime» de todos los jugadores.

El Barça llega a la competición con victorias pero con las primeras voces críticas sobre el trabajo de Jasikevicius, y aunque la Euroliga es el gran y casi único objetivo de este equipo, no pueden permitirse irse a casa el primer día. Si el partido se mantiene igualado la presión crecerá del lado blaugrana más que del malagueño.

Es un partido de presentación en la alta sociedad baloncestística para algunos como Tyson Carter o Dylan Osetkowski y donde los veteranos con mayúsculas serán imprescindibles. Ahí se echará de menos a Augusto Lima, pero la labor de Will Thomas y Nihad Djedovic debe ser imprescindible. Sus años en la Euroliga y su capacidad de gestión de los momentos complicados deben canalizar el esfuerzo de sus compañeros. El liderazgo emocional de Alberto, los puntos y la explosividad de Darío, ya le hizo 33 puntos al Barça en la Copa hace dos años, la fuerza de Ejim, el tiro de Kalinoski, la lucha de Barreiro, la explosividad de Perry, la fuerza de Kravish, la juventud de Saint-Supéry y la libreta de Ibon Navarro y su equipo deben completar un coctel que tiene que ser más explosivo que nunca para continuar avanzando. Eso sí, sin olvidar que estamos en el año I de un proyecto y que el objetivo era estar aquí, luchar y competir.

Real Madrid y Valencia juegan el primer partido de cuartos de final de hoy. Un partido donde los verdes también juegan. Una victoria valenciana abriría un poco más la puerta a seguir avanzando en la competición como decía al principio de este artículo y podría «relajar» un poco más al Barça ante la de su eterno rival. Es un partido brutal al que el equipo de Chus Mateo llega muy bien y con la dupla Musa – Hezonja funcionando al máximo.

Su único punto de gran presión es el banquillo. Chus Mateo se enfrenta a su primera gran prueba ante torneos del k.o como primer entrenador blanco Hay muchos que lo están esperando y no pierden ocasión para cargar de piedras su mochila. El Valencia llega con el refuerzo de Evans y lleno de moral después de sus actuaciones en la Euroliga. Si recuperan a Dubljevic serán muy peligrosos. Para los expertos es el cuarto de final más desigualado, aunque creo que se decidirá al final del partido.

Los dos equipos canarios disputan a priori el partido con más incertidumbre. Tenerife llega después de ganar su tercera Copa Intercontinental y el Gran Canaria como líder indiscutible de la Eurocup. Dos equipos con un gran juego exterior, grandes referentes interiores y jugadores que han vestido las dos camisetas. Un proyecto muy consolidado como el Lenovo Tenerife de Txus Vidorreta frente al emergente proyecto de Jaka Lakovic ,que ha llegado para quedarse. Un encuentro que puede estar en la lucha de Shermadini contra las jóvenes torres grancanarias, Balcerowski y Diop.

Del duelo entre Joventut y Baskonia muchos piensan que saldrá el otro finalista. Los que no piensan en Real Madrid y Barça levantado la Copa creen que será el equipo vitoriano. Las apuestas ven un duelo muy desequilibrado hacia el blaugrana, aunque los locales tienen muchísimas opciones de ganar este partido.

40 años después la Copa vuelve al «bressol» (la cuna) del baloncesto catalán y eso no es una presión para el equipo de Carles Durán. Al contrario, es una motivación. Ese plus iguala a la calidad de este Baskonia de Joan Peñarroya, que pinta muy bien en esta competición, pero al que yo creo que le perjudica ese cartel de favorito alternativo. Los vascos rinden mucho más ante rivales en teoría superiores que cuando se ven ganadores.