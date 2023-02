Gracias, profesor

En la enseñanza media de los años 50/60 del XX había una asignatura llamada Formación del Espíritu Nacional (FEN), más conocida como Falange. En 6º de bachiller (15 años en mi caso) el curso de FEN era ‘Política económica’. Fue una inmensa suerte que ese año (1961), el libro se debiera al hace días fallecido Juan Velarde y a Enrique Fuentes Quintana, dos jóvenes profesores de extracción falangista pero virando ya a un liberalismo económico con impronta social. El texto enseñaba los conceptos clásicos de la economía, pero su prólogo (una hermosa carta firmada por ambos) tras hablar de la creación de la riqueza aleccionaba en la lucha contra la pobreza, hablando sin cortarse de la que había en España y el modo de combatirla, en un tono reformista que invocaba a Jovellanos. Devoré el libro, me aficioné a los conceptos, me llevaron a otras lecturas y desde entonces me he sentido en deuda.