No hay quien dude de que para llegar a ser presidente de Gobierno se deben tener determinadas capacidades, captar las oportunidades, aprovecharlas, tener algo de suerte, y sobre todo, disponer de esa característica llamada listeza que es la habilidad para afrontar los problemas y resolverlos, aunque esta resolución solo sea conveniente para sus intereses, y en eso consiste, precisamente, el hecho de ser listo, que sería mucho pedir que además fuera inteligente, que eso es para nota y no hay que pedir milagros. Puede que no sea muy inteligente, pero que es un tipo listo no hay quien lo dude porque sabe aprovechar las oportunidades que se presentan, y si no se presentan se las arregla como puede, que estamos en un año electoral y no vaya a ser que las controversias perjudiquen más de la cuenta. Pues sí, señores, tenemos un presidente que sabe estar en su sitio en el momento preciso, porque es un tipo listo y muy lucido, que eso tampoco hay quien lo dude, y también cuenta, en su haber, claro. Más claro que el agua clara, sin cloro, claro.