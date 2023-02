Habitar el mundo

Se les suele decir a las nuevas generaciones que los cambios del mundo se producen de una forma rápida, de un día para el otro, y de arriba hacia abajo entendiendo la sociedad como una pirámide. No creo que les transmitamos este concepto así de forma consciente, pero al presentarse la historia dentro de un libro la profundidad del paso del tiempo así como los factores sociales, culturales y políticos se nos escapan y tendemos a pensar que todo pasó a la vez de un día para el otro.

Estamos ahora viviendo una época convulsa, llena de cambios históricos, políticos y sociales que, como bien sabemos los que los estamos viviendo, no son de un día para el otro. Lo que sí podemos afirmar es que estos cambios que se han ido produciendo y que están ocurriendo aún hoy nos están dejando con muy pocas opciones reales para aquello que los clásicos llamaban una vida buena.

Decía el bueno de Aristóteles que cuando el hombre tiene satisfechas y garantizadas sus necesidades básicas entonces, y solo entonces, se preocupa por filosofar, es decir, se preocupa por pensar críticamente, por encontrar las respuestas a las preguntas que nos definen como sociedad, quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy. Es por eso que quiero creer que la casi nula capacidad de pensar críticamente que azota nuestros días es debida a que tenemos que pensar en subsistir. La sociedad y la juventud de este país se encuentran desde hace años en modo supervivencia y por eso no se pregunta más allá.

Quiero creer que es por eso que no nos quitan el sueño las listas de espera interminables en sanidad para que te operen o te vea un especialista, que tampoco nos agobia ni preocupa la falta de formación básica de las nuevas generaciones, que tienen estudios pero no saben escribir y no comprenden lo que leen, que no nos desespera la subida de luz, de los carburantes, de la cesta de la compra y de los productos básicos. Por menos de esto, en el tiempo de nuestros padres, ya se habrían tirado a la calle a defender sus derechos básicos. Sigo teniendo la esperanza de que un día nos unamos todos por los objetivos comunes, sanidad, educación, una vida digna a precios dignos… de ilusión también se vive, o eso dicen.

Mientras todo esto pasa y el mundo no es más que una gran nube gris oscuro, pienso en las pequeñas cosas, esas que hacen que no me rinda y diga, citando a Mafalda, «que paren el mundo que me bajo». Esas pequeñas cosas como mis charlas con Estefanía que, con esa amabilidad con la que mira el mundo, me deja invadirle el despacho para que estudie mis oposiciones, Paco el carpintero dejándome su oficina para dar clases, tomarme de cuándo en cuándo un café con Miguel, el olor a salitre de Málaga y, aunque sea muy mundano, el chocolate en todas sus formas y lo poco que duran en el sur los inviernos.