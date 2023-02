Himno de retirada

Tampoco hay que exagerar, que Adif y Renfe hayan cometido ese pequeño error de los trenes que no caben en los túneles es una nadería, el que tiene boca se equivoca, se decía en mi infancia en el cole, pues eso. Y ellos son escolares, pero con presupuesto, eso sí, que sin presupuestos los tuercebotas se encuentran en estado de ansiedad. Pasa como con aquellos que se han puesto a polemizar sobre Carlos Haya, lo que me parece digno de encomio, ¿pero alguno de ellos se ha atrevido a estudiar, publicar y hablar en público de los crímenes de los milicianos comunistas y anarquistas en la Málaga de la época, los cometidos en las checas, la quema de iglesias, las sacas de la cárcel de hombres y mujeres maniatados, como el poeta de Campillos José María Hinojosa, por ejemplo…? Pero si crímenes hubo en los dos bandos, ¿y 83 años después seguimos con que todos los buenos estaban aquí y todos los malos allí? Hemiplejia izquierdista se llama el mal, la hemiplejia derechista como es cobardita se escucha menos.

Más interesante es el caso del policía infiltrado en el independentismo catalán que se acostó con algunas activistas y ahora estas protestan. Cuando alguien se encama con alguien -solo sí es sí- corre el riesgo de que le engañen sentimentalmente, aunque a las militantes de las CUP esto no debería preocuparles porque están contra el amor romántico y esas tonterías del patriarcado y el capitalismo, que dicen ellas. Pero, claro, era policía, y eso cambia las cosas sustancialmente, se trata, además, de un español. La verdad es que no me gusta el término ginocentrismo, como tampoco el de patriarcado, que es el anverso, pero ahí están en guerra y ganando el primero. El PP mira desde las gradas. Claro, también está el fenómeno honey trap: una atractiva mujer que se acerca a un alto cargo político y después, muy honesta ella, y dolarizada, compromete la carrera del incauto con sus revelaciones de entre sabanas.

Todo esto lleva a que haya más ciudadanos que piensan que llueve mierda sobre España. Lo del Tribunal Supremo no es ninguna novedad, solo constata la desprotección del Estado y la gratuidad de un golpe a la soberanía nacional, para qué rasgarnos las vestiduras como hipócritas. Yo siempre me digo que lo mejor es no tener ídolos y que, además, no es cristiano, pero que si surgiera alguno es mejor no conocerlo, porque te defraudará, seguro.

Otro caso es el de David Mamet, Premio Pulitzer, que acaba de publicar ‘Himno de retirada’ y que en una reciente entrevista declaró que cuando la gente se vuelve muy rica, subcontrata sus actividades incómodas a extranjeros, como recoger fruta, servir en el ejército... y gasta el tiempo sobrante en el izquierdismo de salón y en buscar problemas donde no los hay, como ¿y si los niños nacen en un cuerpo equivocado?, «todo son miedos provocados por un exceso de prosperidad, pero nadie se atreve a cuestionar esta retórica izquierdista», afirma, ¿y cómo negarlo?, pero mejor comentarlo en privado, como ahora estoy haciendo, con amigos de confianza, que la delación woke, nada invisible ni silenciosa, cabalga al trote con sus capirotes de renovados oficiantes. Si vivimos tranquilos es porque ignoramos la realidad. Eso es lo que quiere Feijóo, quitarse de en medio en la polémica del aborto -¿y para eso ha tardado trece años el Constitucional?-, de ahí que se ponga de perfil, pero de perfil izquierdo, y es que es la leche que mamó de Rajoy, lo mismo que su nacionalismo lingüístico en Galicia y sus amistades peligrosas, es lo que han comprado en el PP, así que a disfrutarlo, aunque en la calle señalen al susodicho como progre de pret a porter. El gallego habla de distintas «sensibilidades» sobre el aborto y de esas cosas melifluas que tanto gustan a los genoveses. Ya veremos qué dicen en las urnas los estupefactos súbditos, aunque el alzheimer ya se sabe que causa estragos. Por eso, nos entretenemos mirando los globos chinos en el cielo y algunos ovnis mientras ese presidente bobalicón manda derribarlos, o eso parece. Gutiérrez de Cetina se atrevió a decirlo así:

De una desdicha en otra desventura,

de un desvío en otra gran locura,

de un viejo engaño en otro viejo engaño,

de un grave mal en otro mal extraño,

de una necesidad a otra yactura,

me ha traído el amor y mi ventura

a que huya mi propio desengaño.