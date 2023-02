Triunfos cotidianos

Lunes. Caminando de buena mañana me encuentro con Gonzalo Fuentes, veterano sindicalista de CCOO del sector turístico. Fuentes reparte ahora su actividad entre Madrid y Málaga como miembro de la dirección nacional del sindicato. Me cuenta sus trasiegos y algunas de sus batallas. Gonzalo es íntegro y cordial. Nos deseamos respectivamente un día tranquilo. Ese es el lujo. La tranquilidad. No va a ser así en mi caso. Tras una agitada mañana en la redacción y un almuerzo con un político, vuelvo al trabajo y luego salimos disparados para el Ateneo, donde Manuel Salinas presenta Contemplaciones, su último libro, una defensa de la poesía. Lo acompañan Rosa Romojaro y Pedro Marín Galiano, escritor y columnista de La Opinión que acabará el acto cantando. Sí, cantando un tema de Silvio Rodríguez. No sabía yo de las (muchas) virtudes secretas de Galiano. Tras el acto nos cuenta ilusionado su actividad como diácono. Pronto casará a un amigo común. Amaya me guía hacia La Cosmopolita, setas con huevo y virutas de jamón y mollete de tartar en mesa alta. Hay un ambiente como de sábado noche. Alegre, festivo. Local lleno a tope. Como todo el centro. En una mesa está José María Luna, director de los museos municipales, que cena con un señor (también) de porte aristocrático. En un extremo de la barra está Álvaro García, poeta y novelista. «Charlando animadamente», que diría un cronista antiguo. Del comedor del fondo sale Sergio Ragel, relaciones externas de cerveza Victoria. Charlamos. Nos ponen un queso italiano para terminar el vino. Vamos a casa dando un largo paseo. Cuando veo el sofá me dan ganas de cantarle por bulerías.

Martes. Mi suegra se apiada de mí y me regala una cafetera. Funciona. El reto del la mañana es meter la palabra encofrado en una columna. No es menor la misión de la tarde: comprar detergente. Que si cuál, que si en qué super, que si cuánto vale. Lo logro y como aplicado diarista de la cotidianeidad lo consigno como un pequeño triunfo. Esas victoras rutinarias insuflan un poco de moral. Para victoria, la de la noche: ceno brócoli y un puñadito de nueces. Salgo al balcón a mirar el cielo. Recuerdo aquel verso de Cernuda: ninguna nube es inútil. Miércoles. Canal Sur Radio. En lo de Jesús Vigorra, hoy estoy con Amalia Bulnes (El País) y Alberto García Reyes, director de ABC de Sevilla. Comentamos la sesión de control al Gobierno, que está siendo simultáneamente a la tertulia. Gamarra y Sánchez se golpean con dureza. Podría quedarle a uno el ánimo abollado al contemplar semejante y avinagrado espectáculo. Nada de eso. Sobreponerse es todo: donut de chocolate nada más acabar el programa. Estreno americana. Jueves. Para espantar otros vicios me doy al de la lectura: ‘Servido en frío’, de Manuel Francisco Reina, poemario en la editorial Visor que ganó el premio Gil de Biedma. Lo presentará en Málaga el día 22 en Proteo. El primer poema ya me impacta lo suficiente como para no apartar la vista del volumen y conmoverme un buen rato. Salgo a caminar antes de ir a la redacción. Paso por infrecuentados lugares de la ciudad y contemplo como tantísimos locales están cambiando de uso, muchos negocios nuevos, bebederos en su mayoría. Aquí no pasa sed ni Dios. A riesgo de que en unos años tengamos todos resacón. Lo prudente ahora sin embargo es embarcarse en la fiesta. O hacer caja. Viernes. No hay nada como planear un viaje. El grupo de whatsapp hierve con recomendaciones de sitios para comer pulpo. Como hace 30 años pero con más barriga, menos pelo y más dinero.