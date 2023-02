¿Quieren llevar a Europa a una economía de guerra?

Lee uno en la prensa internacional detallados informes sobre el número de proyectiles de un determinado calibre que es capaz de producir mensualmente Rusia comparado con el de todos los países de la OTAN, con EEUU y Alemania en cabeza.

Algo parecido ocurre con los carros de combate, que la Rusia de Vladimir Putin fabrica en su enorme complejo industrial de UralVagonZavod al ritmo de 250 nuevos cada año, aunque puede al parecer elevar esa cifra hasta 480, a lo que hay que sumar la modernización de entre 600 y 650 del modelo anterior.

Resulta de momento un importante saldo a favor de Rusia, por lo que se habla de acelerar la producción a ambos lados del Atlántico, lo que hace presagiar una guerra larga en torno a la invadida Ucrania.

En su visita por sorpresa a Kiev, el presidente de EEUU, Joe Biden, pronosticó que «quedan días, semanas y años muy difíciles». Debe saberlo porque en buena parte todo depende de lo que decida su Gobierno.

Está claro que las empresas fabricantes, que sólo buscan aumentar sus beneficios, no se comprometerán a ampliar la producción si no tienen garantía de que se prolonga ese conflicto y se mantiene la tensión entre la OTAN, por un lado, y Rusia y China, por otro.

Uno comprende que interese a Volodímir Zelenski arrastrar a todos los países de la Alianza a la guerra con Rusia, pero, como señala el filósofo alemán Jürgen Habermas, el razonable apoyo a un país ilegalmente invadido no significa que haya que concederle al presidente ucraniano todas las armas que pide aun a riesgo de estallido de un conflicto nuclear.

Pero por desgracia la opinión de Habermas es por el momento minoritaria y contrasta con la beligerancia extrema frente a Rusia que muestran tanto los principales medios de comunicación de su país como con la de liberales y ‘verdes’ en el Gobierno de coalición que preside el canciller federal Olaf Scholz.

Otro conocido intelectual germano, el sociólogo Wolfgang Streeck, criticó en una reciente entrevista el clima belicista que se ha instalado en todo Occidente por culpa de la invasión rusa de Ucrania y que no se limita en cualquier caso a este conflicto.

Lo atribuye a una concepción del mundo que califica de «maniquea» según la cual la historia es una lucha incesante entre el bien y el mal, en la que las fuerzas de la virtud deben prevalecer como sea sobre las del mal.

Antes de que las primeras hayan vencido definitivamente, no puede haber verdadera paz, sino sólo situaciones de alto el fuego impuestas por razones tácticas.

Esa parece ser la filosofía de la que parece estar imbuida la ministra alemana de Exteriores, la ‘verde’ Annalena Baerbock, que llegó a afirmar que estaría siempre con Ucrania con independencia de que lo que pudiesen pensar sus votantes.

A eso Baerbock, quien, al igual que la dirigente del Partido Liberal alemán Marie-Agnes Strack-Zimmermann, no desentonaría entre los ‘halcones’ del Partido Demócrata de EEUU, lo llama, por irónico que pueda parecernos, «una política exterior feminista».

Según esa concepción de la política internacional, un imperio virtuoso como el que supuestamente lidera Estados Unidos sólo puede llevar a cabo «guerras justas» porque «las guerras contra el mal no pueden ser injustas».

Esa nueva y peligrosa cruzada moral, propia de los ‘neocons’ estadounidenses ha contagiado no sólo a los Verdes, sino también a los socialdemócratas alemanes que, como critica Streeck, no parecen ya admitir como antes la coexistencia pacífica entre regímenes con diferentes intereses.

Ya parece no admitirse , critica el sociólogo, que «la vida en paz es preferible a la victoria en la guerra: ahora el enemigo se ha vuelto tan absolutamente malvado que no es hay alternativa moral que no pase por su destrucción a cualquier precio».

El ‘mesianismo’ estadounidense, dice Streeck, parece haber emigrado a Europa: la ministra Baerbock califica a Hillary Clinton como su modelo a seguir y explica que la causa de las mujeres iraníes está mejor servida por la negativa a renovar el acuerdo de no proliferación nuclear con el régimen de los ayatolas.

¿Vamos a sustituir la ‘paz perpetua’, de la que habló el gran Immanuel Kant, por las guerras perpetuas, para las que siempre hemos de estar preparados?