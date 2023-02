Reflexiones en el Hospital Civil

Paseo envuelto por la luz atardecida a través de un silencio contenido por una de las espaciosas naves del Hospital Civil con un acibarado sabor de esperanza. Este simbólico edificio -el cual acaba de celebrar sus 150 años de historia al cuidado asistencial de los malagueños- se erige ante mí esbozado en un ruego. Contemplo al Sagrado Corazón de Jesús quien preside el patio central y me sumo a las infinitas miradas que lo han percibido durante todo este tiempo entre rogativas de fe y salud para los nuestros. Esta construcción innovadora para su época (1872) por su división y grandes ventanales -inspirada en el hospital parisino Lariboisière- fue proyectada por el arquitecto local José Moreno Monroy, quien concibió un espacio con pabellones entreverados por columnas y arcadas circundando su impluvio claustro. La brisa nocturna estremece las paredes de este templo de certidumbre; este soplo agita la espera de los que aguardamos ante la puerta de un quirófano. Dicen los avezados en la condición humana: saber esperar es una fuerza la cual debemos desarrollar para generar lo que anhelamos. Para aprender a confiar es necesario controlar los pensamientos y conocer que todo requiere su tiempo y lo deseado llegará en su esencial momento. Todas las cosas buenas vienen a quien espera, por ello la dilación no siempre es algo malo; puede traer consigo su propia alegría: la emoción inherente a la vida. Existe un Dios de asombrosa clemencia quien se encuentra con nosotros ante los dilemas y dificultades. Él trae descanso cuando parece que no se vislumbra el sosiego.

Hoy, Miércoles de Ceniza, comienza la Cuaresma en el orbe cristiano, un tiempo reflexivo, de arrepentimiento y compromiso de cambio, con el deseo de obtener la reconciliación con nuestros semejantes. La puerta del quirófano se abrió y salió la redención. Gracias, Emilio por tu perseverante valor en el arduo ruedo de la existencia.