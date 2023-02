De hormiga a hormiga

Curioso esto de escribir, cómo cambia uno desde que se pone, incluso en espacio tan chico. Iba a ir la cosa de ironía sobre los excesos del animalismo, con una queja paródica sobre el carnaval de Laza (Ourense), donde en unos desfiles brutales acaban lanzándose a puñados hormigas, a las que antes «encabronan» (así dicen) rociándoles vinagre. Los asistentes a esta ruda fiesta se hacen de todo, se golpean con rozo, apalean al que no entra en danza, se lanzan harina, se embadurnan de barro, etcétera, a todo lo cual nada que decir, como juego brutote de humanos en bruto que así se calientan. Pero llego otra vez a las hormigas y entonces soy yo el que me caliento e incluso me encabrono. ¿Por qué meter a las pobres hormigas rociadas con vinagre en una broma nuestra, encima sin pizca de arte que la redima?, ¿solo porque son pequeñas, civilizadas y no tienen a nadie que las defienda?