Málaga a examen

La candidatura de Málaga para albergar la Expo 2027 es, sin duda, una excelente oportunidad para pensar sobre el modelo de ciudad que tenemos y sobre el que queremos. El apoyo del Gobierno de España y el de la Junta de Andalucía al proyecto del Ayuntamiento de Málaga son fundamentales para el éxito de la candidatura. Y en esta ocasión, afortunadamente no parece haber desavenencias. Ojalá así sea por el futuro de un proyecto emblemático que tanto beneficio puede traer a la ciudad de Málaga, a la provincia, y al conjunto de Andalucía. La temática ‘La Era Urbana: hacia la ciudad sostenible’ no puede ser más acertada y acorde con los retos de modernización que la ciudad de Málaga viene planteándose en las últimas décadas. La Málaga moderna, cosmopolita, tecnológica, cultural, verde y sostenible que aspira a liderar el desarrollo de Andalucía tiene ante sí el reto de convertirse en sede de la Expo 2027 con la colaboración de todas las administraciones y de todos los agentes sociales y económicos, pero también tiene la ocasión propicia para reflexionar sobre su modelo de crecimiento. Esto no es incompatible, y la ciudad cuenta con expertos en todas las materias que desean trabajar por ella.

El ritmo de crecimiento demográfico y económico que la ciudad experimenta, y la atracción que despierta no solo en el turismo nacional e internacional, sino también entre profesionales y empresarios foráneos ha provocado un dinamismo fuera de toda duda, que se refleja igualmente en las nuevas actuaciones urbanísticas y en los proyectos de futuro. Málaga, efectivamente, ya cuenta con muchas fortalezas que deberían generar sinergias que conduzcan a un crecimiento planificado y ordenado, que evite desigualdades y procure el desarrollo armónico de la ciudad en beneficio de todos sus ciudadanos. Y eso requerirá adoptar nuevas medidas y ejecutar políticas públicas que democraticen el espacio urbano. Los proyectos actuales en marcha (ampliación del metro, Tercer Hospital, nuevos destinos AVE, parque del Campamento Benítez, etc.), y otros que no deben ser olvidados y que responden a demandas sociales existentes (ampliación de las líneas de Cercanías y corredor Mediterráneo; alta velocidad a Sevilla; bosque urbano de Repsol y parque del Arraijanal, etc.), son una necesidad de la ciudad actual y deben de llevarse a cabo con el mayor consenso y con el apoyo de todos los sectores y administraciones.

El éxito de la candidatura a la Expo 2027 vendrá a sumar si todos estos proyectos pendientes y que están en marcha se ejecutan, pudiendo interactuar entre sí en un modelo de ciudad interconectada e inteligente. La gestión del territorio ha de ser integral y planificada, y no estar sujeta a las contingencias del momento, pero sí ha de tener sentido de la oportunidad. La Expo 2027 generará nuevas fortalezas que pueden ser utilizadas en beneficio del conjunto de la ciudad de Málaga. Por eso, la ciudad debe detenerse a reflexionar sobre sí misma y sobre la ciudad que quiere ser. Porque junto a sus grandes fortalezas, que son numerosas, también tiene debilidades: la gentrificación de nuestro centro urbano, la turistización y la especulación inmobiliaria, la creciente carestía de la ciudad, etc., son factores que expulsan a los ciudadanos a la periferia. Pero también se echa en falta una mayor inversión en los barrios que equilibren el municipio. Estos son solo algunos ejemplos que requieren atención por parte de nuestras autoridades municipales. Un mapa de las fortalezas y debilidades de la ciudad nos permitirían obtener una foto fija de la situación. Lo que facilitaría su análisis. Me consta que la Fundación Ciedes, el Consejo Social de la ciudad de Málaga, la Universidad de Málaga, o el Parque Tecnológico, entre otras instituciones, junto a otras entidades bancarias, empresariales y profesionales, preocupadas por el futuro de Málaga, trabajan en esta dirección. Quizás sea el momento de potenciar foros permanentes de estudio, análisis y debate sobre el presente y el futuro de la ciudad con la participación de todos.

Sin duda, hay de trabajar conjuntamente para lograr para Málaga la Expo 2027, pero también para repensar la ciudad y convertirla en un proyecto ciudadano. Málaga está de examen. Aprobémoslo. Ciertamente, se ha hecho un gran camino, pero luego evaluemos todo lo realizado para emprender de nuevo la ruta con la certeza de que estamos en el buen camino.