La Copa de los Invisibles

Nunca ha sido tan difícil elegir al MVP de una competición como en esta Copa. La segunda parte de la final, que descubrió esa «sonrisa de jugón» de Tyson Carter, le hace merecedor de un trofeo que le convierte en líder de un ejército invisible sin el cual el titulo no hubiera sido posible. El norteamericano lo pasó mal al inicio de su aventura en Málaga. Su adaptación y su éxito es «culpa» de este EQUIPO que se ha formado en Los Guindos. Una victoria coral que no hubiera sido posible sin la genial actuación de Darío Brizuela ante el Barça. El vasco sacó lo mejor de sí en «uno de los peores momentos de su vida» para sentenciar al equipo de Jasikevicius. Will Thomas también podría haber sido el MVP. El «entrenador en pista» ejecutó a la perfección la ya famosa «jugada» de Ibon Navarro para sentenciar a Barça y Real Madrid. Su robo en la final cortando línea de pase y machacando la canasta de Tenerife en los últimos instantes ponía un broche de oro a la actuación de un jugador de grandes citas y grandes partidos.

No se puede obviar tampoco la intensidad y explosividad de Perry, el último cuarto de la final de Jonathan Barreiro, los triples y el sacrificio jugando de «5» de Dylan Osetkowski. De Tyler Kalinoski se decía que era sólo un tirador, lo es, pero también un buen defensor y un anotador en momentos «calientes», sin él, el triunfo hubiera sido imposible. El descomunal trabajo de un solitario, por las lesiones, David Kravish frente a Tavares y Shermadini, dos de los mejores pívots de Europa en las dos zonas. El alma de Alberto Díaz, con el canterano se acaban los adjetivos, sus manos fueron tan firmes durante los 3 partidos liderando a su equipo como temblorosas a la hora de levantar el trofeo de campeones. Los minutos que la lesión le dejo jugar a Djedovic y su liderazgo desde el banquillo. La juventud y la ilusión de Saint-Supéry, el más joven vencedor de la historia de la Copa... Todos son MVP en un equipo coral que entiende que todos son mejores si hacen mejor al colectivo. Hablando de compromiso, qué decir de Melvin Ejim. El canadiense se jugó su físico para ayudar al equipo. Su equipo le necesitaba y se infiltró el hombro para poder jugar y chocar con los pívots rivales ante las bajas del equipo. Cumplió con sobresaliente. La labor de «capitán», de veterano de Los Guindos, de Augusto Lima. Lesionado, sin poder jugar hasta la próxima temporada, pero en el banquillo apoyando a su equipo y dando consejos a los nuevos para que entendieran el club. Su presencia en el vestuario, como la de Carlos Cabezas y Berni Rodríguez es imprescindible. La pizarra de Ibon Navarro ha agotado todos los calificativos esta Copa. Una pizarra escrita en parte por las noches sin dormir de Ángel Sánchez Cañete, Paco Aurioles y Alberto Miranda. El trabajo de los médicos, preparadores físicos, fisios y los recuperadores manteniendo al equipo sano más allá de lo imaginable. La continuidad de este equipo técnico, que encabeza el vitoriano, será sinónimo de éxitos más allá de los títulos. Unos títulos que han llegado muy pronto y que hay que celebrar como se merecen, pero siendo conscientes que es una quimera pensar que se pueden repetir año tras año. El objetivo es estar ahí, competir y aprovechar las oportunidades de ganar como se ha hecho ahora. Navarro ha conseguido que el equipo rinda en los partidos «matamata». En esos que o ganas o te vas para casa. Hasta ahora el equipo ha sacado su mejor versión las dos veces que los ha afrontado: en la fase previa de la BCL y en esta Copa. El equipo de marketing que encabeza José Carlos Gaspar y el de comunicación de Rosa Mariscal han sabido trasladar como nadie a la afición ese espíritu del equipo. Una afición que llena el Carpena y se muestra orgullosa, una vez más de su equipo. Con la afición de su lado Unicaja juega con 6 todo el tiempo y eso es una gran ventaja. La gente de la cantera, de Los Guindos, los trabajadores de las oficinas todos reman, como no ocurría desde hace años, en la misma dirección. Un mérito del presidente, Antonio Jesús López Nieto, otro MVP en la sombra. Su gestión ha sido ejemplar. Primero unificando, y ya era hora, al baloncesto malagueño detrás de la entidad, recuperando a los símbolos del club, homenajeando a las leyendas y dejando trabajar a los que más saben en cada materia. Supervisando y dando su opinión sin imponerla. Tomando decisiones cuando lo creía necesario en lugar de esperar que los problemas se resolvieran solos. El que no toma decisiones no se equivoca nunca pero no vale ni para crear ni para liderar proyectos ganadores. Juanma Rodríguez, el arquitecto con Ibon Navarro de este equipo. Se movió bien en el mercado de verano sin dejarse llevar por los «cromos» y fichando jugadores complementarios y al gusto del entrenador. Esa es la fórmula del éxito más allá de que es imposible mantener el porcentaje de acierto de este verano, 10 fichajes y 10 aciertos, su trayectoria le avala y al igual que todos los anteriores el MVP también es suyo. Un triunfo de todos y de la ciudad basado en la unión, la confianza, la disciplina, el compromiso y la profesionalidad porque: «Siempre te llevo conmigo / Siempre seré tu Bandera / No juegas sólo si yo estoy aquí / porque vuela el Carpena / y Málaga sueña / Unicaja yo vivo por ti…» Enhorabuena a todos.