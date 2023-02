¿AUTÉNTICO DESAFÍO?

El salto generacional desde la infancia o niñez a la época juvenil o adolescencia que realizan los hijos e hijas, no es precisamente lo que popularmente se conoce como un «camino de rosas». Por ello, al ser harto complicado el manejo que tienen que emplear los padres con sus hijos durante ese periodo de tiempo, los especialistas en el campo de la educación coinciden en señalar que la mejor solución -indiscutiblemente- es la de llegar a establecer acuerdos con ellos ¡ojo¡ sin perder la calma. Cierto es que -por regla general- les toca la hora a los chavales de no querer estar con sus padres, bajarlos de golpe y porrazo de los altares en los que los habían instalado, no compartir las opiniones que hasta entonces compartían sin objeción alguna, protagonizar mil y una rabietas «no importa por el tema que sean», y de sentirse total y absolutamente incomprendidos. Y es que ese proceso de aparente separación y alejamiento -que nos parece tan prolongado ¡ay¡ en algunas ocasiones- se ha demostrado «normal» para poder comprender su proceso de cambio, pues es entonces cuando se hallan y reafirman en su verdadero «yo» diferente al de sus progenitores, y que constituye un ¿auténtico desafío?

Miguel Traso Bares. Málaga