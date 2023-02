La verdad es que se superaron las previsiones. Antes de la cita fijada, a las 20.00 horas, ya había en las inmediaciones del edificio, en la calle Alcalá de Madrid, centenares de personas que aguardaban la entrada al acto de agradecimiento que numerosos violadores, pederastas, miembros de las llamadas manadas y depredadores varios querían rendirle a quien había favorecido sus puestas en libertad, la reducción de sus condenas o cualesquiera de los beneficios penitenciarios que habían recibido más de seiscientos condenados.

Por fin, se abrieron las puertas y, en avalancha, cientos de personas, la mayoría hombres pero, también, numerosas mujeres llenaron el salón de actos puesto a disposición de quienes se habían desplazado desde distintos lugares de España y, algunos, hasta desde Marruecos.

Los cálculos menos optimistas cifraban en unas cuatro mil las revisiones de penas a los delincuentes de carácter sexual. Por ejemplo, allí estaba Leopoldo R., violador, y otros treinta y uno que, como él, no quisieron perderse la ocasión de demostrar su reconocimiento por las excarcelaciones. Leopoldo había agredido a diecinueve mujeres, era reincidente y, ahora, disfrutaba de la libertad. A su lado se encontraba un hombre que había visto rebajada la pena quince meses tras ser condenado por violar a su hermanastra menor de edad, de quien abusó durante siete años. ¿Y qué decir de las famosas manadas?, allí había varias, una vestida de carnaval y recién llegada de un barrio periférico de Madrid. Casi a la mitad del espacioso salón se encontraban tres condenados por violar a una menor con discapacidad psíquica y que habían visto reducida su pena, lo que les propiciaba una ostensible alegría, siendo saludados con gran efusividad por muchos de los presentes. Un depredador, que abusó de su propia hija, se jactó de una rebaja de seis meses y no paró de hacerse selfis. En fin, había representantes de todas las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla y algunos viajaron acompañados de familiares y amigos.

La algarabía era general cuando Ella apareció en el escenario flanqueada por dos de sus colaboradoras más inmediatas mientras sonaba una marcha triunfal que puso en pie a todos los presentes mientras estallaban en aplausos a sus benefactoras durante varios minutos.

Una señora comentaba que no todos los agraciados con las rebajas de penas, desgraciadamente, podían estar allí, pero que casi el treinta por ciento de las revisiones de condenas acabaron en rebajas. De media, se calculaba que se acortaban las condenas en dos años y medio, lo que no estaba nada mal, y estos recortes eran aplicados por jueces de todos los colores políticos, porque las leyes estaban hechas para ser cumplidas, como todos los presentes y sus abogados sabían muy bien y habían podido comprobar. Había que advertir que las cifras disponibles son siempre un recuento a la baja, dado que no todos los tribunales comunican sus decisiones o no informan de todas ellas. También es verdad que el único paso conocido hasta la fecha para recopilar los datos de revisiones de sentencias se había dado, precisamente, hacía solo unos días, cuando se cumplieron cuatro meses de la ley en vigor, promulgada el 7 de octubre. La ley suponía ya más de seiscientos liberados entre revisiones de condena a la baja y sentencias posteriores en aplicación de la norma del Código Penal. María Tardón, jueza de la Audiencia Nacional, llegó a declarar: «Hace falta Barrio Sésamo, ¿seis es mayor que cinco, a que sí? Pues si reducimos las penas, el juez tiene que reducir». Por si quedara alguna duda, el Tribunal Supremo llegó a asegurar en su sentencia sobre el tan comentado caso Arandina que la aplicación de la Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual es «obligatoria» por ser «más favorable» al reo. Esto implicaba que los condenados antes de su entrada en vigor, como los que cometían los delitos correspondientes durante su vigencia, podían acogerse a ella. Ahora sí se hizo el silencio. Ella se acercó alegre, con paso decidido y una amplia sonrisa en el rostro al micrófono dispuesto en el centro del escenario. Ramón María del Valle Inclán lo había dejado bien claro:

Ráfagas de ocaso, dunas escampadas.

La luz y la sombra gladiando en el

monte:

tragedia de rojas espadas

y alados mancebos, sobre el horizonte.

La culebra de un sendero tenebroso,

la sombra lejana de uno que camina,

en medio del yermo el perro rabioso,

terrible el gañido de su sed canina.