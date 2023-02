Llevo mucho tiempo pensando en inventar una palabra porque soy muy de retos y este, en particular, me pone bastante por lo difícil que parece, si no imposible.

No sé porqué pero me ha venido a la cabeza «numerofobia», y no solo la he encontrado si no que me ha remitido a «aritmofobia», dos palabras que para mí eran nuevas y que tienen el mismo significado de rechazo y miedo irracional a los números.

Como soy cabezota por naturaleza he probado con «calculofobia», y para mi sorpresa no he sido capaz de encontrarla por mucho que la he buscado. Supongo que existirá y que significará aversión al cálculo matemático o algo similar, aunque me da igual lo que pueda querer decir porque me emociona pensar que he inventado una palabra que pienso emplear continuamente aunque no venga a cuento.

Ya sé que no me va a resultar fácil encajarla en las conversaciones habituales pero buscaré la manera de llevarlas a mi terreno y colarlas de clavo al menor descuido. En cuanto tenga oportunidad voy a preguntar al primero que se me ponga por delante si le gusta el cálculo matemático, y le guste o no tendrá que referirse a ella forzosamente.