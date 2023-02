Un año más o menos

Un año de guerra en Ucrania y todavía no se sabe si está más cerca del principio o del final. Aunque cuando los dos bandos que se enfrentan piensan que van ganando es que todavía les queda mucho que perder a ambos. No parece que vaya a terminar pronto, Ucrania se abastece de armamento y municiones, Rusia ya los tiene y ahora entran en juego misiles de largo alcance que le van a dar más recorrido al enfrentamiento. Los números en una guerra son parte del armamento y cada uno dispara los suyos, no es posible saber con exactitud las bajas totales, pero se estima que superan las 200.000, a las que hay que sumar las personas heridas, los refugiados, y cualquier otra parte directamente afectada, luego multiplica eso por las conexiones directas que tiene cada uno y el impacto de esta guerra, la cantidad de gente que no podrá olvidar nunca estos días, este año, es ya de millones.

En Siria la guerra dura ya 10 años y los números de afectados por la muerte, la desgracia o el hambre siguen creciendo con horror. Tanto dura la guerra allí que ya ni era noticia aquí, si es lo que fue en algún momento, pero tuvo que azotar también el terremoto para dejar de mirar a otro lado, aunque fuera temblando y durante un solo momento. En Siria difícilmente quede alguien que pueda olvidar lo que están viviendo, ya son demasiados los que se quedaron sin recuerdos para siempre. Dicen que no hay mal que cien años dure, pero parece que últimamente sólo dura lo malo y que cuando termina, viene otro tiempo de la misma calaña a ocupar su lugar. No se sabe cuándo terminarán las guerras, pero sí sabemos que mientras dure la amenaza de que escale y termine peor de lo esperado sobrevuela el horizonte con aviones cargados de armamento.