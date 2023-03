Somos corresponsables ya de la guerra

El primer responsable y culpable de la guerra en Ucrania fue y sigue siendo, sin duda, un Putin que la ocultó incluso a su pueblo. En Ucrania, Zelenski, fallón al comienzo, cumplió con su deber hasta que, al mes, seducido por poder así recuperar lo robado, aceptó, junto con la de otros países menos «interesados», la ayuda de EEUU, que quería debilitar mucho a Rusia «by proxy», con ruinas y muertos ucranianos; dialéctica destructiva que se ha agravado mucho cuando, tras conseguir tanques, Zelenski nos exige ya, ya, aviones, naves y submarinos de guerra. Si esa ayuda con trampa de EEUU no ha terminado, sino agravado la guerra, muerte y destrucción en Ucrania, ¿qué será tras el paso ya dado y el mucho mayor que Zelenski aún reclama «no como limosna, sino como inversión»? La cantidad cambia -y a veces muy pronto, como vimos- la calidad. Hemos de reflexionar y actuar ya, insiste Jurgen Habermas. Nuestro objetivo, europeos cada día más corresponsables de la guerra, debe ser, como dice Macron, eliminar el conflicto, no destruir a nuestra vecina Rusia, hoy caída en manos de un Putin, como antes otros fuimos víctimas de un Hitler, Mussolini o Franco. No dejemos que la historia de nuestra ruina se repita.

Diego Mas. Málaga