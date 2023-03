No creo que nadie duda de que el Presidente del Gobierno es un tipo listo y que sabe, como ningún otro, aprovechar todas las oportunidades que se le presentan para situarse en cabeza en la intención de voto. Y son precisamente las encuestas las que siempre suponen una mayor motivación para Pedro Sánchez, que ha empezado ya su propia campaña electoral para mantenerse en La Moncloa cuatro años más, algo bastante probable, aunque siga necesitando de un socio de Coalición muy debilitado, y de sus otros socios, que también han caído en intención de voto pero que le serán necesarios para optar de nuevo a la Presidencia del Gobierno. Supongo que los populares también estarán pensando en las encuestas, que de momento les están siendo favorables, pero los últimos resultados indican que a pesar de haber subido también dos puntos, no les van a ser suficientes para gobernar porque necesitarían a Vox y entre ambas fuerzas no parece que puedan sumar votos suficientes para llegar al poder. Está claro que todas las fuerzas políticas están pensando ya en las encuestas de cara a las próximas Elecciones, por lo que se espera duras confrontaciones que podrán inclinar la balanza en uno u otro sentido, pero todo indica, a día de hoy, que las cosas van a seguir como están cuatro años más, y no están muy bien, que digamos.