Hacía tiempo que no salían apenas noticias sobre casos de corrupción. Encerrados por la pandemia, acorralados por la crisis global y amenazados por una guerra que quiere escalarse, parecía que todos los problemas generales tenían un origen externo, aunque con cada vez mayor impacto dentro de nuestras fronteras. Pero las elecciones siempre traen consigo como pareja de baile nuevos casos de tramas y corruptelas, nuevos nombres innombrables, y gente con apodos sacados de Mortadelo y Filemón salen ahora a la palestra a demostrar que España no necesita importar triquiñuelas, que nos sobran stock y maneras.

El caso Mediador viene a inaugurar la temporada de corrupciones, con su ropa de alterne y pelos de recién levantado a la fuerza. Desfilarán durante toda la primavera por la pasarela de la vergüenza orgullosos modelos a no seguir, algunos con trajes corporativos sincronizados, otros con abrigos de lana de oveja negra, unos serán apartados de inmediato, otros se aferrarán a su inocencia y a sus cargos. Pero, como siempre, detrás del escándalo vendrá la indiferencia a bajarnos las manos y la sorpresa de cabeza. Y es que a pesar de que año tras año en España aumenta el Índice de Percepción de la Corrupción, la posición que ocupa entre las preocupaciones que tienen los españoles según el CIS va bajando al mismo ritmo. Es decir, mayor corrupción, menor el problema. Algo que parece contradictorio a primera vista pero que en el fondo no deja de tener sentido. Fueron demasiados años seguidos conociendo un caso con cada vez más implicados y mayor alcance, demasiadas veces seguidas saliéndose los corruptos con la suya (y con todo lo nuestro), y todo sigue exactamente igual, si no parecido. La lucha contra la corrupción es una pantomima: quién va a parar balas de cañón haciendo catas de Tai-chi sobre la colina. Será que si no se esperan soluciones lo mejor es ignorar el problema.