La vuelta a la competición del Unicaja tuvo el pasado sábado una respuesta más que destacable, porque el principal problema para el equipo de Ibon Navarro estaba en ver de qué forma se gestionaba un retorno a la normalidad, a una competición tan complicada como la Liga ACB, a otra que se convirtió en objetivo importante como la FIBA BCL, y ver qué modificaciones tiene la temporada al haber conseguido un éxito tan inesperado como temprano.

El primer envite se resuelve de manera más que solvente, aunque el Basquet Girona no sea equipo de mitad alta de la tabla, el peligro -lesiones aparte- estaba mucho más en el feudo propio que en el rival. Ahora, con una semana con tres partidos más que complicados (los dos con Galatasaray y el de UCAM Murcia), el primer paso para el resto de la temporada reclama su tiempo.

Reconozco que las esperanzas generadas con el paso del curso por este equipo superan lo inicial y sobre todo, ha puesto tanto de su parte para recuperar gran parte del terreno regalado en su día, que a la vez que ha subido el cariño que se intercambia entre grada y parquet, las expectativas también han ido hacia arriba. Y la nueva prueba de madurez que viene ahora es que a nadie se le vaya la cabeza pidiendo un Vega Sicilia en la máquina de refrescos, que vienen de lujo para la sed, pero tienen las limitaciones conocidas.

Lo mejor es que la plantilla ha dado una muestra más que adecuada en cuanto a ambición y ganas de mejorar. No tiene pinta de haber tocado techo aún, lo cual es una de las mejores noticias, no sólo por el tiempo que resta de temporada, sino porque se espera que las alegrías que haya proporcionado vayan a ser mayores de las ya obtenidas.

Que una hipotética Final a Cuatro de la FIBA BCL se pueda celebrar en Málaga, como ya hay rumores sobre el tema, no sólo aportaría una gran alegría a una afición que ya ha dado muestras de sobra de su fidelidad (especialmente ese puñado de irreductibles que han aguantado lo inaguantable en la práctica que casi vació el feudo cajista), sino que además es una motivación aún mayor para el plantel y para el club, sobre todo, porque tras haber estado en la órbita Euroliga, le da el valor necesario, porque lo mismo, desde dentro del mismo club, no se terminó de valorar convenientemente estar en la primera competición durante tanto tiempo.

Por lo tanto, que tras la mayor alegría de los últimos tiempos, y en una situación que recuerda la mejor época vivida en la historia cajista, no se sabe hasta dónde podrá llegar lo que queda por vivir este año. Y sea lo que sea, hay que disfrutarlo.

De momento dulce, quizá inesperado y sobre todas las cosas, «histórico», hay que calificar el que se va a vivir la madrugada próxima en el feudo de de Los Ángeles Lakers, cuando el número 16 de Pau Gasol suba al cielo del pabellón y pase a formar parte de esa docena de imprescindibles junto al número 33 de Kareem Abdul-Jabbar, el 22 de Elgin Baylor, el 13 de Wilt Chamberlain, el 25 de Gail Goodrich, el 32 de Magic Johnson, el 34 de Shaquille O’Neal, el 52 de Jamaal Wilkes, el 44 de Jerry West, el 42 de James Worthy y el 8 y el 24 de Kobe Bryant.

Que el jugador catalán pase a formar parte de esa reunión de estrellas, creo que es algo que no se valora en su justa medida. Que esa camiseta no se vaya a volver a vestir en una franquicia tan emblemática como la californiana, es algo muy grande. Lo mismo nos parece lo que pudo hacer con la selección de España y la felicidad que nos ha procurado, con la camiseta que sea, sabiendo que va a ser muy complicado de repetir, así que me parece de justicia agradecer todo lo que el catalán pudo ofrecer a nuestro deporte, aunque en algún momento haya tocado «soportarlo» como contrario.

No obstante nos encontramos que desde la NBA se le haga este reconocimiento, nos demuestra que a los españoles, completar los homenajes, se nos queda por detrás de lo que merecen los que lo reciben, y, sobre todo por lo mucho que tenemos que agradecer al que de momento, y creo que por mucho tiempo, es el mejor jugador de la historia del baloncesto español.