Jesús dijo a Simón: «Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia y los poderes del infierno no podrán contra ella». También prometió a sus discípulos estar con ellos (por tanto con nosotros) hasta el fin de los tiempos. Todos sabemos de las muchas vicisitudes por las que ha pasado la barca de Pedro a través de la historia (simonía, herejías, papas corruptos, guerras de religión, pederastia, etc.) Ya en sus inicios, surge la primera división entre judeocristianos y de origen heleno, a raíz de la circuncisión, dando lugar al Concilio de Jerusalén en que se resolvió la cuestión. El propio Pablo en una de sus cartas llama a no sentirse vinculados a él, a Pedro, a Apolo, etc... sino a Jesucristo. Con el tiempo llegaría el cisma de Oriente, y más tarde (s.XVI) el de Occidente con las iglesias reformadas del protestantismo. Pero ahora, a propósito del tema sinodal propuesto por el Papa, han surgido voces en contra por parte de sectores de la iglesia alemana y, últimamente, de Canadá y EEUU, yendo incluso más lejos al cuestionar la doctrina de la Iglesia y el Derecho Canónico, eso sin hablar de la tergiversación de las palabras del Papa sobre la homosexualidad, que no considera pecado, aunque sí su práctica. A este respecto, recuérdense los casos de Sodoma y Gomorra. Por otra parte, da la sensación de que todo es lícito, como las uniones sexuales sin matrimonio, la manipulación moral en aras de una infinita misericordia divina, que es cierta, sí, pero olvidamos las palabras de Jesús cuando dice que hay una cárcel de la que no se sale hasta pagar el último céntimo (en clara alusión al Purgatorio), y no digamos cuando algunos teólogos llamados progresistas niegan la existencia del infierno, que Jesús explicita cuando dice: «Id, malditos, al fuego eterno porque tuve hambre y no me disteis de comer....» Y ya, para terminar, algunos sacerdotes que dudan (o niegan) de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, para lo cual, si no creen, al menos pueden constatarla, en los muchos milagros eucarísticos avalados por la Ciencia. ¿No estaremos manipulando a la Iglesia y construyendo un dios a nuestra medida? Pienso que sí, por lo que debemos rezar por una Iglesia unida y santa.