Todavía no está conseguido el objetivo de mantener la categoría. CAB Estepona tiene muy cerca jugar en Challenge la próxima temporada. Sólo falta ganar un partido más y ya soñar con disputar el play off por el ascenso, con opciones reales de jugarlo, puesto que posiblemente dependeremos de nosotras mismas. No sé si esto se puede considerar un éxito o no. Eso deberán analizarlo otras personas. Sí hay que tener en cuenta la de bajas que se han producido en la plantilla y los cambios de entrenador. El equipo acabará con tan solo 7 jugadoras profesionales en plantilla. Pero ya os digo que no sé si esto sumará o restará mérito cuando matemáticamente se consiga la ansiada permanencia.

Lo que sí puedo decir con total certeza es que esto se conseguirá gracias al apoyo y ayuda incondicional de nuestro equipo júnior. Gracias a ellas entrenamos a diario. Ellas doblan entrenamientos y organizan sus estudios para así participar de los entrenos del primer equipo, no porque sea bueno para ellas entrenar con las mayores, que también, sino porque el primer equipo las necesita a diario para preparar los partidos. Ahora bien, ellas no solo nos aportan ilusión, energía y competitividad. También enorme calidad. Es por ello que ya hay dos jugadoras que participan con normalidad, y son fundamentales, en cada partido Challenge. Y hay una tercera que se va ganando cada día más minutos en la rotación. Y es que el equipo júnior del CAB Estepona no es un equipo cualquiera, es un equipo formado por jugadoras de muchísimo talento y calidad. Es por eso que ahora mismo están clasificadas para disputar las semifinales del campeonato provincial en su categoría siendo favoritas para disputar la final, algo que les permitiría participar en el campeonato de Andalucía. Este campeonato se disputará en Estepona, así que, jugando en casa nuestras júnior también serán de los equipos favoritos a optar a una de las tres plazas que este campeonato da para disputar el campeonato de España, objetivo máximo del equipo. Pero es que, además, nuestras chicas están disputando la competición senior en categoría Primera Nacional estando clasificadas a día de hoy en el primer puesto, con muchísimas opciones de disputar el play off de cuartos de final. Ganando ese play off disputarán la primera de las fases de ascenso a LF2, la categoría superior a la que están compitiendo ahora. También hay que decir que tenemos dos jugadoras en el júnior que son habituales en las convocatorias de la selección española y alguna más que está jugando muy bien en el Challenge y me da que la van a convocar también, porque es una jugadora brutal. Ahora, un equipo como este es buenísimo cuando es eso, un equipo. Las jugadoras con más talento y condiciones tienen la misma ilusión y ambición que las demás. Todas juntas hacen un grupo genial con una capacidad competitiva increíble y una enorme implicación y humildad. Insisto, sin ellas el primer equipo no podría trabajar. Pero es que, además, aportan al equipo senior de su club tantas cosas positivas que es altísimo el porcentaje de responsabilidad que ellas tienen en lo que logren las mayores en esta temporada. Para empezar, serán fundamentales en mantener la categoría cuando se logre. El artículo no puede acabar sin mencionar al líder de nuestro equipo júnior, su entrenador. Él lleva guiando este equipo muchos años y lo hace con maestría, sin alzar la voz, sabiendo cómo sacarle el mayor rendimiento al grupo. Él también es muy responsable de lo logrado por el Challenge porque forma parte del equipo y por la enorme comprensión y disposición que ha mostrado estos dos meses que compartimos trabajo sabiendo de las necesidades del primer equipo y anteponiendo esas necesidades a las propias de su equipo. Él siempre dice ‘estamos para eso’. Y tiene razón. Él lo dice convencido de que, además, es bueno para sus jugadoras. No sabría cómo devolverle a nuestro equipo júnior todo lo que nos están ayudando. Sin duda tienen todo nuestro respeto, admiración y agradecimiento. Y también tendrán todo nuestro apoyo ahora que empieza la parte de la temporada más bonita para ellas disputando las finales en el campeonato provincial, ojalá campeonato de Andalucía, la fase de ascenso a LF2 y, por qué no, el campeonato de España. Desde la grada intentaremos que no se sientan solas y sean más fuertes. ¡¡Ánimo chicas!! Y muchas gracias por todo.