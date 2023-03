Otros planes ‘B’ dentro del PSOE

La puerta de La Bodeguilla se abre, de repente, con el ímpetu que patentaron las estrellas del Western. Alguna vez tendría que llegar el día. ‘El tabernero’ conoce por fin a quien tantas veces había sido, bajo la puntería errónea de otros, su supuesto informante. Aparece ‘El capitán’ y minutos después ya da la sensación de que lleva toda la vida en la misma tertulia. Había expectación entre los parroquianos y la visita no les ha defraudado. Y no sólo ha sido por el papelón de quisquillas frescas que dejó sobre la barra, como vianda de bienvenida. ‘El capitán’ se ha conquistado a los demás con su cariño y su innata estela de conversador.

Como era de esperar, se le hace una radiografía al PSOE. Casi como las del hospital, aunque lo que se pone al trasluz es el papel de estraza que envolvía el efímero ‘marisquito’. Han volado las quisquillas y se habla del regreso a los escaparates de campaña de Susana Díaz. Se completa la frase asegurando que es un retorno a la política de la calle en toda regla -aún está fresco el ‘tortazo’ en la web de la trianera a Ione Belarra e Irene Montero- y con cierto anhelo de primera línea a medio plazo. ‘El capitán’ sostiene que «Susana ha vuelto por incomparecencia de su rival», y que el vacío por el que se está despeñando Juan Espadas puede llevarla a recuperar cierta influencia en el partido. Lo escucha ‘El pensador’ y se viene arriba. Primero dice que Pedro Sánchez se apresuró a presentar como la primera candidatura de su gira la del solvente alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, para que no irrumpiese en la rumorología, como posible ‘alcaldable’, el nombre de quien le peleó el poder federal. Después, se saca de la cartera de su alma ‘susanista’ el recorte con el reciente perfil de la sevillana en el que José María de Loma señaló que «si Sánchez a final de año retuviera el Gobierno volverían las claras golondrinas a sugerir su nombre para un ministerio» y que «Susana tiene una capacidad política que supera a la de la mayoría de los que rodean a Sánchez».

En estas, reaparece ‘El capitán’ para proclamar que «no sólo Susana tiene un plan». Ahora que hasta José Luis Ruiz Espejo volverá al Ayuntamiento de Antequera, hay otros planes ‘B’ dentro del PSOE. Salta a otros socialistas malagueños. No permite que se dé por hecho un descalabro en la capital de Dani Pérez e insiste en que el PP de Paco de la Torre no tiene, ni mucho menos, hecha su mayoría absoluta. Que se debe esperar a las urnas y que de ellas saldrá el futuro político de Pérez. Si pierde por segunda vez, el propio secretario general podría empotrarse en las listas al Congreso de los Diputados como número 2. Y en la cabeza iría, si la actualidad no la erosiona demasiado, la directora de la Guardia Civil y antecesora suya en la candidatura a la alcaldía, María Gámez. Ahora bien, a Pérez aún le queda por delante una campaña ambiciosa y ‘malaguita’ para el 28M en la que estará arropado por varios ministros. Al de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ya se lo llevó el pasado jueves a comer arroz caldoso a una venta de Los Montes. Al plan no le hubiera hecho ascos, si volvemos a los 80, un icono del puño y la rosa como el mismísimo Felipe González. Y al de Agricultura, Luis Planas, le enseñó el viernes los helados de Casa Mira.

Luego, ‘El cultureta’ asiente al oír que Josele Aguilar aguarda el devenir del tiempo movido por viejas aspiraciones como el liderazgo orgánico o elAyuntamiento capitalino, y que por eso lo desactivó Espadas mandándolo a Sevilla. Y ‘Paco el patriota’ reitera que no se debe perder de vista en el sur a María Jesús Montero. Dice que existe cierta orden en calle Ferraz...