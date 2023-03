En la actualidad, una nueva generación ha surgido entre nosotros tanto de sabelotodos como de súper especializados o expertos en cuestiones de no importa cuál sea el tipo: los opinadores. No hay más que dedicar unos breves minutos en el día para leer la prensa cotidiana, escuchar la emisora de radio que se prefiera, o conectar con cualquiera de los diversos canales de la tele para poder llegar a esa conclusión. En efecto, dueños de una incontinencia verbal digna de la mejor causa, esta raza de sujetos variopintos -hombres y mujeres, porque aquí no existe distinción alguna de género- se largan a hablar de manera prácticamente ininterrumpida a la vez que sientan cátedra sobre cuántos temas anden dando vueltas y ¡ojo! sin tener ni la menor idea de aquello sobre lo cual están tratando. Y es que, como hasta el momento presente el hecho de poder darle a la «húmeda» es gratis, a uno le viene inmediatamente el recuerdo de aquella famosa y popular frase atribuida el gran escritor, actor y humorista estadounidense Groucho Marx, que rezaba «es mejor permanecer callado, y parecer estúpido, que hablar y despejar las dudas definitivamente».

Miguel Sánchez Trasobares

Málaga

LA PRIMAVERA

Las predicciones de tiempo efectuadas recientemente apuntan a que van a hacer temperaturas por encima de la media, cara el inicio de la primavera el 20 del presente mes. Atrás pasaron ya a la historia las enormes fríos registrados en invierno, y cuyo enero -principalmente- ha sido considerado por los meteorólogos ¡ojo¡ como el décimo mes más frío del siglo. Ahora bien, tan cierto es que esta primavera es la estación de la luz, la que inspira a los poetas los más bellos poemas de amor, la de contemplar los cerezos en flor, la del retorno de las primeras frutas de hueso, y la de la Semana Santa, como -al mismo tiempo- la época más temida por los alérgicos y la del cambio de hora que te deja KO durante, al menos, varios días seguidos. Y es que hay que ser cautos y no olvidar nunca que, pese al dato más agradable en cuanto a menos fríos, las noches aún permanecen frescas y con valores bastante bajos; de ahí el famoso dicho popular que reza «hasta el 40 de mayo, no te quites el sayo». Dicho queda.

Mar Sánchez Ramos

Málaga