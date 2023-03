Una vela al nuevo Dios y otra al viejo diablo

Tratas de estar algo al loro (¿aún se dice así?) y al doblar una esquina te atropella una repentina actualidad. Se llama “Todo a la vez en todas partes”, se ha llevado 7 Oscar y no la he visto. El título es glorioso para describir el fin de las coordenadas de espacio y tiempo del paquete-vida (la maleta recibida para el viaje): todo se junta en el metaverso. Pero puesto que solo tengo título y críticas, sigamos: Hollywood opta por escapar del mundo real, ya inmanejable, o por quitarle las costuras a la espera de hacer otro traje. El compromiso con la realidad, siempre más triste, queda para Europa: “Sin novedad en el frente”, mejor película extranjera, de la que ya se había hablado aquí. No hay espacio mejor demarcado ni tiempo más lento que el de la guerra de trincheras. Europa está en guerra y USA, a fin de cuentas, no, aunque estén a 8 horas de vuelo y otras tantas de huso horario.