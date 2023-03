Promesas para Málaga

El otro día dijo Dani Pérez, candidato del PSOE a la alcaldía de Málaga, que si gobernaba construiría 10.000 VPO. Al día siguiente, De la Torre proclamó que haría 4.000. El martes, Pérez aseguró que prohibiría los pisos turísticos. Y al día siguiente, miércoles, De la Torre salió para afirmar que a los pisos turísticos habría que cobrarles «una tasa de solidaridad». No cabe duda de que de momento, el alcalde va a remolque, contesta, entra al trapo. Trata de contrarrestar. Digamos que le están tocando un poquito las narices. Ignoramos cuántas ideas le quedan a Pérez y por ende al PSOE, seguramente no muchas más, pero tanto la de las viviendas sociales como la de los pisos turísticos son magníficas. Lo malo es que queda mucha campaña, muchos ases delatorrianos en la manga, muchas propuestas y muchas promesas. Lo malo para los socialistas.

La campaña en Málaga se anima como se animan las calle con obritas para que el votante tenga en cuenta a la hora de depositar la papeleta que le han baldeado la calle y le han remendado los bolardos. Dentro de poco llegará al fin el metro al Centro y habrá foto, si es que no se recortan las inauguraciones oficiales a causa de ser tiempo preelectoral, y en esa foto se colocará el alcalde, a quienes no pocos ciudadanos atribuyen el suburbano, que es la Junta la que lo construye.

De la Torre es más de prometer Expos y Planes Litorales, que son estupendos pero que tal vez el malagueño medio, malacitanum medius, perciba como obrones faraónicos o muy lejanos en el tiempo. Pero también la Expo trata de rentabilizarla el PSOE, que se trajo al ministro Albares a proclamar el apoyo del Gobierno central a dicho proyecto. No es nada tranquilizador que Albares apoye nada, pero da ambiente y quita preocupación sobre qué noticia meter en una página, lo cual no es poco ni intranquilizador.

Albares por Larios en la alfombra roja podría pasar por un personaje de una comedia española que ha venido a recoger un premio por su interpretación como secundario en una comedia madrileña con Miguel Rellán como protagonista. Pongamos por caso.

Volviendo a Málaga, que se nos va el cuerpo por el lado del cine y el salseo, no estaría mal que la falta de limpieza tornara también a ser un eje de campaña. El PP no quiere hablar de eso. Siempre lo ha visto como juego sucio. Y sacamos en limpio que el problema no tiene mucha solución, a no ser que la empresa funcione con eficacia y seamos menos tirapapeles. Campaña en ciernes y promesas por doquier, que no sé muy bien qué quiere decir pero prometo mirarlo.