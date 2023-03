Confianza máxima

Hoy Unicaja disputará a las 17.00 horas, en el Martín Carpena, uno de esos partidos marcados en rojo por el equipo pero también por la afición. Con el cartel de ‘todo agotado’ en las taquillas, el equipo malagueño recibe al Barça, una de las mejores (y más caras) plantillas de Europa, construida para ganar la Euroleague, un título que se le está resistiendo pero que por potencial físico y talento está a su alcance.

Hoy el Barça se encontrará en frente a un equipo que pudo tener opciones de ganar en su cancha en el partido de ida, si el trío arbitral lo hubiese permitido en el momento clave del partido. Pero es que en los cuartos de final de la Copa, el Unicaja fue capaz de ganarles en un partido increíble.

Esto no nos puede hacer pensar que será fácil. No lo es. Debemos recordar que en ese partido de Badalona con el pase a las semifinales en juego, Unicaja ganó en la prórroga. Hoy tampoco lo va a ser. Ellos vendrán teniendo muy presente ese partido. También picados. Pero que tengan cuidado porque hoy jugarán en un Carpena lleno y dispuesto a ayudar y empujar a su equipo cuando sea necesario. Además, el equipo del abanico no tendrá ninguna presión. Este es de esos partidos que al inicio de temporada lo cuentas como una derrota y que ahora lo ves con la ilusión, y también la ambición, de sentir que puedes competir contra los catalanes. Es en los siguientes partidos de ACB (Betis, Fuenlabrada, Granada, Obradoiro, Breogán) donde no se puede fallar si quieres tener opciones de tener a tu favor el factor cancha en los play off cuartos.

Ahora, este equipo se ha ganado de sobra el crédito de todos y sabemos que no dejará de competir en ninguna cancha, que son capaces de ganar aún cuando no estén jugando bien. Han hecho olvidar a sus seguidores esas temporadas en las que era fácil palmar alguno de estos partidos contra equipos con presupuestos menores y menos aspiraciones.

Por este mismo motivo, la confianza es máxima en el partido que Unicaja disputará el próximo martes en la competición europea frente al AEK de Atenas. En juego estará pasar como primero de grupo al play off, lo cual te da la opción de tener el factor cancha a tu favor. Nadie duda de que pueden ganar en Atenas. Y esto a pesar de que todos sabemos, ellos los primeros, que después de ganar la Copa del Rey, ha venido un pequeño bajón físico que está afectando al acierto y a esa chispa e intensidad con la que estaban jugando antes y en la Copa.

Pero si se diera el caso de que no lograra ganar ese importante partido creo que tampoco pasa nada. Los malagueños son capaces de ganar ese play off europeo a pesar de no tener el factor cancha a su favor. Mucho más cuando recuperen ese nivel físico y vuelva el acierto. Se han ganado con creces el crédito suficiente cómo para ser considerados favoritos a disputar la Final Four de la BCL independientemente de clasificarse primeros o segundos de grupos, de tener el factor cancha a favor o en contra. Y, una vez clasificados para esa Final Four, disputándose en el Carpena delante de su público, me da que también serán favoritos para ganar este título europeo.

La confianza que el equipo demuestra en su juego y sus posibilidades son enormes. Y la confianza que tiene la afición en su equipo también es máxima. El crédito es total. Son tantos los buenos momentos que ha regalado este equipo que se puede perdonar cualquier error... que hasta la fecha no se ha producido. Todo lo contrario, la expectación es enorme por lo que queda por venir, por seguir viviendo momentos tan grandes como los ya vividos en la Copa y que se pueden repetir en esa BCL. En los play off de la ACB será todo más complicado, puesto que ganar a más de un partido a los equipos de clubes de fútbol se antoja muy difícil. Pero sin presión, todo puede pasar.

Todo llegará. Por ahora, disfrutemos del partido de esta tarde y preparémonos para disputar esa final en Atenas, aunque os repito que con este equipo es para no estar preocupados si les toca jugar el play off europeo sin factor cancha, sea quien sea el rival. Es más, creo que la preocupación la tendrá el rival que, después de ganar su grupo, vea que el premio es envenenado por tener que enfrentarse a este Unicaja.