Esta mañana me levanté temprano, como casi siempre, dejé olvidados los apuntes, los temarios, las oposiciones y me senté a escribir esta columna.

Llevo algún tiempo cavilando acerca del significado real que hay tras las palabras error y equivocarse. Parece casi de Perogrullo decir que equivocarse es cometer un error y cometer un error significa haber pasado por alto alguna información relevante a la hora de tomar una decisión, por ejemplo, cuando tiramos un vaso y este se rompe al caer al suelo, decimos: lo siento, no vi el vaso. Es decir, cometí un error, pasé por alto una información relevante, en este caso, la posición en el espacio-tiempo del vaso, con el resultado de un cúmulo de acciones indeseadas por mi parte que soy el sujeto que realiza la acción.

Es importante tener claro estos conceptos porque no hay nada más humano que equivocarse, que cometer un error. Ya lo decían los clásicos con esta célebre frase que suele atribuírsele a Séneca el Joven, «Errare humanum est» y que significa equivocarse es de humanos. El error forma parte de nuestra sociedad y nos conforma como personas, al igual que lo hacen conceptos como la libertad y el deber.

Es por esto que no entiendo porqué existe tanto miedo en nuestro sistema social a reconocer un error. La mayoría de personas que se equivocan tienden a justificar y a amparar sus errores bajo una serie de argumentos «ad hóminem». Los argumentos «ad hóminem» siempre se dan después de suceder los hechos. Por ejemplo, Nietzsche se equivocó porque estaba loco.

Reflexionando sobre estos temas he llegado a la conclusión de que no nos responsabilizamos de nuestros errores porque nos sentimos culpables. Es el concepto de culpa el que nos hace tener un cierto miedo al resultado de nuestras acciones, tirar el vaso, por volver a nuestro primer ejemplo. El miedo y la culpa no deberían tener cabida en el campo del error porque se presupone de base que los errores son involuntarios y espontáneos, por lo tanto, no debería existir ningún problema en admitir los errores propios.

Nuestra sociedad se basa, fundamentalmente, en la confianza. Nos fiamos unos de otros y podemos de este modo llevar a cabo nuestro día a día. Nos fiamos del cartero, del mecánico, del frutero, del médico… Es imprescindible para una armonía social desterrar la culpa por equivocarse, la culpa provoca miedo y el miedo trae a los argumentos «ad hóminem». Y cuando hacemos esto para salir de un error sin asumir las consecuencias del mismo perdemos la confianza de los demás y la sociedad no puede funcionar sin la seguridad universal de que todo el mundo es fiable.