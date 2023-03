Tras la victoria de la semana pasada ante Celta, CAB Estepona logró la permanencia matemática un año más en la Liga Femenina Challenge, la segunda competición profesional en España. No sé si este objetivo era el que se marcó el club cuando se inició la temporada, pero después de una temporada muy complicada por diversos motivos, entiendo que salvar el año manteniendo la categoría era básico.

Y este objetivo, que parece menor, se convierte en mayor si conocierais las circunstancias en las que trabaja el equipo, sin pretender que esto suene a excusa o queja porque no lo es. Partimos de la base de que el equipo tiene tan solo 7 jugadoras profesionales, por lo que depende del equipo júnior para realizar sus entrenamientos y preparar los partidos. Hasta aquí todo bien. Muy bien diría yo, puesto que el equipo júnior no es un equipo júnior cualquiera, es uno de los mejores equipos de Andalucía dentro de su categoría. Además, la predisposición de sus jugadoras está siendo total, siempre dispuestas a ayudar al equipo profesional. Pero claro, ese equipo también compite, y muy bien por cierto, y sus jugadoras también se lesionan. Y, por supuesto, tienen exámenes, academias y todas las actividades que pueden tener unas niñas de diecisiete años. Esto hace que haya semanas que el equipo Challenge entrene y prepare sus partidos sin ser diez en ningún entreno. Es por ello que quisiera reivindicar el enorme mérito que tienen mis jugadoras por lograr esa permanencia matemática faltando tres partidos para que acabe la fase regular.

Esta alegría debiera ser compartida por todo el baloncesto malagueño, puesto que creo tiene enorme importancia mantener un equipo de Málaga en esta categoría. Bueno, si lo pensamos, hasta el baloncesto andaluz debiera alegrarse puesto que CAB Estepona a día de hoy es el único representante en categoría profesional en el baloncesto femenino para la temporada próxima.

Y ahora nos quedan por delante esas tres semanas para soñar. Sí, para soñar con clasificarse para el play off de cuartos de final que dará plaza para jugar la fase de ascenso a Liga Femenina, la ACB del baloncesto femenino. Esto que ahora es un sueño por todas esas circunstancias tan complicadas vividas este año, debe convertirse en una realidad dentro de unos años.

Es cierto que es muy difícil ascender a Liga Femenina, pero espero que CAB Estepona siga dando pasos adelante para que algún día tengamos un equipo en la máxima categoría. Y esta responsabilidad no puede ser única de CAB Estepona. Todos los apoyos son pocos para lograr que un equipo andaluz nos represente y compita contra los mejores equipos femeninos de España. Ahora, también os digo que conociendo como voy conociendo a mis jugadoras, ellas van a dar hasta el último gramo de su esfuerzo para que no pase tanto tiempo para hacer realidad ese sueño. Ellas van a competir a muerte estos tres partidos con el ánimo de clasificarse para disputar ese play off. Y tengo la certeza de que, una vez que estemos clasificadas para jugarlo, ninguno de los rivales de arriba van a querer cruzarse con nosotras.

Pero este tiempo de soñar no solo se abre para el equipo Challenge. Hoy nuestro equipo júnior disputa el primer partido del play off de cuartos de final de la primera nacional aspirando a jugar fase de ascenso para Liga Femenina 2, la tercera categoría del baloncesto español. Además, este mismo equipo disputa el próximo martes la final del campeonato provincial frente a Unicaja. Y en pocos días participará en el campeonato de Andalucía, que se celebrará en Estepona, con el objetivo de ganar una de las tres plazas que están en juego para el campeonato de España.

Y ya que hablamos de baloncesto femenino, está bien decir que Unicaja, que compite en Liga Femenina 2, también apura sus opciones para jugar la fase de ascenso a Liga Femenina Challenge. Y que acompañan a nuestro equipo júnior en esos cuartos de final de la primera nacional, los equipos de CB El Palo y Salliver. Y es que encima, los tres equipos malagueños son favoritos para lograr la victoria en esos cuartos de final.

En definitiva, que el baloncesto femenino malagueño goza de muy buena salud. Pero hay que seguir avanzando, debemos seguir dando pasos adelante para lograr que ese sueño de CAB Estepona, sueño que debiera ser de todo el baloncesto malagueño y de Andalucía, se haga realidad, que más pronto que tarde podamos ver un equipo de Málaga en Teledeporte, canal nacional que retransmite la Liga Femenina.

Ya sabéis que los sueños no se cumplen sólo soñando, hay que trabajar para hacerlos realidad. Por eso mañana entrenaremos más fuerte aun si cabe porque queremos jugar esos cuartos de final. Pero no sólo jugarlo, queremos prepararnos para competirlo, para tener una opción de ganarlo. Y si esa opción se da, no la vamos a dejar escapar.