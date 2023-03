No nos enteramos

Resulta sorprendente que sociedades como las actuales, tan políticamente correctas desde el punto de vista de las palabras, resulten tan brutales desde el punto de vista de los hechos. Está prohibido llamar bajitos a los bajos, pero suceden atrocidades como la de que la vivienda, en muchos sitios, sea prácticamente inaccesible para todos, midan 1,5 o 2 metros. Hay una descompensación enorme entre lo que no se puede decir y entre lo que se puede hacer. No se puede llamar gorda a una persona gorda, pero es legal la precariedad laboral. De continuar progresando en esta dirección, los atracadores nos pedirán la cartera por favor al tiempo de colocarnos un puñal en el costado.

-¿Sería usted tan amable de darme el reloj y todo el dinero que lleve encima?

Si te encuentras en tales circunstancias, no te resistas, pero evita también la tentación de llamar cabrón al atracador cuando se encuentre lejos. Podría denunciarte por el insulto y hacerte pasar un mal rato ante los tribunales.

-Señoría, este individuo me atracó a punta de navaja.

-¿Pero le llamó o no le llamó usted cabrón a él?

-Sí, cuando se alejaba con el botín.

-¿Sabe usted lo que significa la palabra cabrón? Significa que su mujer le pone los cuernos, con lo que no solo ha ofendido al delincuente, sino a su esposa, que se ha presentado como acusación particular en la demanda.

-No era mi intención ofender a su esposa, no la conozco de nada.

-Aquí no hablamos de intenciones, sino de realidades. Esta mujer tiene hijos.

-De acuerdo, pero su marido me atracó.

-Ahora no estamos hablando de si le atracó o no. No desvíe usted la atención de los sucesos verdaderamente relevantes.

Etcétera.

El mundo es un desastre, una ruina. Las entidades financieras exigen la socialización de las pérdidas, pero se resisten a repartir las ganancias. Eso está mal, sin duda, pero lo hacen con educación, que es de lo que se trata. A ver si vamos enterándonos.