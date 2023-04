Velo, burka…, ¿elementos del islam o fundamentalismo a combatir? En Irak se han rebelado y muerto mujeres por quitarse el velo y ¿qué hacemos aquí? Nada. Occidente consiente esa práctica en territorio propio, a pesar de vejar niñas y mujeres. Ni libertad religiosa, de expresión o elección, cuando de no usarlo se inflige castigo. ¿En Europa esgrimen la libertad para cancelarla? Absurdo. Nuestro gobierno emite anuncios para el gustito sexual como de lo bien que gastan impuestos, pero conviven con el velo para pavonear pluralidad. Absurdo. Se educa hasta manipulando el lenguaje supuestamente por la igualdad de la mujer y contra el «heteropatriarcado» pero aumentan las agresiones en general y las sexuales en particular, más entre menores. Absurdo. En España, especialmente Málaga, abrazan los petrodólares de emires y magnates de Oriente (véanse Málaga C.F., Puerto deportivo Misericordia, Torre rascacielos del Puerto…), en cuyos estados no hallarás democracia, derechos sociales, respeto a otras confesiones, ayuda al inmigrante, seguridad social, ni la homosexualidad, ni nada que permita a la mujer no estar doblegada a un hombre… pero aquí nadie quiere hablar de ética, sentido común, protección real de derechos y servicios en continuo peligro.

El miércoles 22 de marzo, a las 11.45 h. en ‘Extracciones’ del Materno, llegó un tipo luciendo indumentaria occidental con una mujer ataviada con burka. Ella obedecía sus órdenes. Una niña le decía a su hermano: «Mira lo que hay ahí», señalando a lo que parecía un fantasma. Nadie más dijimos nada ¿Nuestro comportamiento es educación o sumisión aprendida? Debería existir un protocolo para evitar este maltrato silencioso en todo lugar público e instruir a la ciudadanía y la policía. ¿Defender la libertad? Sí. No es absurdo.