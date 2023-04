Soy Ateo. Soy ateo de los zapatos nuevos que duelen nada más mirarlos. Soy ateo de las etiquetas que cuelgan de la ropa como interminables papiros de la Torá de las leyes de la impureza de la mujer. Soy ateo de la llamada con dos meses de antelación para reservar los fríos tallarines y el pan sin bendecir, del sablazo en la oreja del triste sayón que solo cumplía ordenes. Soy ateo convencido y aférrimo del globo de helio con cara de princesa nórdica que en manos equivocadas acaba de abono de ficus centenario. Soy ateo del vino vendimiado, que en noble barrica riega cual noviembre del 89 cada rincón y cada esquina de las mil tabernas. Soy ateo de los que no creen en los meses con ‘R’ y de sus conchas que no salen de Santo Domingo. De las Rías Baixas y de los moluscos que sirvan de acera para los romanos. Del Pajarete del barril que tú y yo sabemos y del salazón que pica como cada año en el cogote convertido en rayo de sol por abrigarte demasiado.

No creo en que se te caigan las manos, porque siempre estrenas algo aunque sea en el alma. Estrenas ese amor primero, esos hombros que portan a la niña de tus ojos, ese tambor traicionero de hojalata o esa manzana de caramelo que no endulza la boca sino tus raíces. No creo en tu ‘outfit’ medido ni en aquella palma robada a aquel hebreo que con ojos de seis de enero te la daba y acabó en la solapa de la chaqueta de los domingos vacíos. No creo en las esquinas que los arbotantes se las comen a bocados ni en los cables aéreos que bordan las glorias de una ciudad que dibuja un palio tecnológico de los antivirus y los postes de luz centenarios. No puedo creer ni quiero creer en esa espalda que refleja el Compás del adiós mientras elegimos a un Barrabás con tik tok y anonimato para convencerte que tienes que votarlo adjuntado tapas de cualquier producto. No puedo creer ni quiero en el que ya no estás a mi lado para decir que Prócula sigue llevando pendientes modernos.

No creo en ese luterano en balcón de primera con toalla de playa colgada, sorprendido por la majestad absoluta de la realeza de María. No creo en ese azul del cielo malagueño, que sin app meteorológica que valga, es capaz de decirte que llueve y son pétalos que de una bolsa de mercería de la Trinidad caen de manos arrugadas sin orden de cruceta, ni toque de campana ni video de youtube, ni grupo joven que los patrocine, en un descenso suave de amor, se posan donde se tengan que posar. Pues qué más da que en potencia, en palio, en fanal o en cabeza de mujer de trono caiga una gota de amor si al final todo redunda en la verdad.

No creo en lo sanedrines de los 'spaces' eternos donde habría que entrar con látigo y derribando puestos de comerciantes de lo vacío. No creo en los tibios que aguantan las lapidaciones e incluso afilan las piedras para repartirlas.

Creo en ti, Señor de los sagrarios, desde la Victoria hasta la Trinidad. Creo en la alegría del Hossana y en la bendición de las palmas y olivo en nuestras parroquias, creo en el milagro de la calle Parras que, como a la hija de Jairo, con tu Talita Cumi, nos despiertas de ese sueño traicionero de la espera de lo que no tiene que venir. Creo en tu ministerio en forma de nazareno, creo absolutamente en el esparto, en el olivo, en el barrio de La Cruz del Humilladero, donde el mejor de los nacidos caminó entre los bloques de ladrillos vistos. Creo en los cuatro toques de campana capuchineros. Y comprendo a Pedro mientras veo a ese gallo que se hizo cartel.

Creo absolutamente en Málaga y en cada uno de vosotros

Creo absolutamente en Málaga y en cada uno de vosotros. Mujeres de Jerusalén que no solo reconfortan sino que sufren y tu lado caminan con un refresco, un chocolate o un te quiero. Cirineos de corta edad aguantando el peso de alquileres imposibles y trabajos mal pagados en esa Málaga que cada vez es más Gólgota para sus hijos. Creo en cada uno de vosotros que hacéis felices al desvalido y que lleváis la Esperenza en su Gran Amor desde Australia hasta el Puerto de la Torre. Porque hay que creer. No hay otra. De verdad. Que luego solo queda el frío y la desolación y no hay vuelta atrás de ver una Cruz Verde oliendo a azahar o a una Verónica portando el primer cartel de Semana Santa o esa papa asada compartida con la que será la mujer de los hijos de las Doce Tribus. O las gracias por dejarte pasar a gente que lleva ahí desde las doce de la mañana

Y esta primera escritura del evangelio heterodoxo va dirigida a los que no creéis, pero vais a su encuentro con el itinerario de la mano y la primavera en el corazón. A aquellos que hacen del Reino de los Cielos a la calle Parras, a aquellos que comulgan compartiendo un campero o un refresco. A aquellos que no entraron desde la primera comunión, pero guardan silencio ante Dios. Lo tenéis cerca. A los que lloran y no saben por qué. A los que guardan esa estampa de manos de un crío como las llaves del paraíso. Seguid, escuchad . Todo empieza y os juro que no acaba.