Cuando se crea un proyecto nuevo como el que ha iniciado Unicaja esta temporada, lo normal es que necesites tiempo para que una plantilla de nuevos jugadores formen un equipo. Es muy difícil acertar con todos los jugadores incorporados. Normalmente tienes que hacer cambios al finalizar la temporada porque alguno no se ha acoplado a la idea de juego, al equipo, al club o su rendimiento no ha sido el esperado. O simplemente el mercado te da la oportunidad de incorporar a otro mejor. En definitiva, necesitas varios años para que ese proyecto se afiance y dé los resultados que se buscan.

Lo que ha pasado este año es algo increíble. Que en tan pocos meses el equipo haya hecho un baloncesto con identidad propia, con todos los jugadores teniendo claro que el equipo está por encima de ellos y rindiendo todos por encima de lo que cada uno hizo la temporada pasada en los equipos que jugaron. Por supuesto que se ha tenido algo de suerte porque acertar con todas las incorporaciones no es fácil. Pero es que, además, todo este trabajo bien hecho se ha culminado ganando la Copa del Rey en una edición brutal ganando a los mejores y haciendo un juego motivo de muchos halagos. Aunque creo que el logro más importante de este equipo es volver a llenar el Carpena, si bien no te dan una copa por ello.

Cuando sucede esto, jugadores individualmente dando un paso adelante en su rendimiento y equipo logrando un título, se llama la atención de los mejores clubes de Europa. Es aquí donde se abre otro campeonato, uno que no se libra en las canchas sino en los despachos. Es un campeonato que no es fácil porque muchas de las circunstancias que se dan no están en tus manos poder cambiarlas. Hablamos de mantener el proyecto, de renovar a los jugadores. Está claro que este campeonato le va a costar a Unicaja entidad hacer un esfuerzo económico. Por eso es muy importante moverse rápido y bien porque el tiempo puede ser que esté a tu favor si te pones a trabajar pronto. Y se han puesto manos a la obra en ese campeonato de los despachos. Encima lo han hecho con cabeza puesto que los dos primeros renovados han sido los creadores del equipo, Juanma Rodríguez e Ibon Navarro. Este último, además, el artífice de ese baloncesto con identidad propia que hace el Unicaja.

Pero es que no se ha quedado ahí la cosa, seguidamente a estas dos renovaciones han venido las de Tyler Kalinoski, quizás el jugador que más ha sorprendido a los grandes de Europa, y Kendrick Perry. La renovación del base también es curiosa porque es un jugador que no ha hecho más de una temporada en ninguno de los equipos en los que ha jugado en Europa. Y también porque Unicaja nos tenía acostumbrados a no acertar con el base del equipo y esta vez el éxito ha sido mayúsculo. Y no solo por lo que Perry ha mostrado en la pista.

El método que ha utilizado el club para renovar estas piezas son contratos largos. Quizás esto implique un peligro porque el rendimiento puede bajar, pero es que si no tienes el presupuesto de los grandes de Europa, algo tienes que ofrecer para convencerlos de quedarse, algo hay que arriesgar.

Este campeonato seguro se seguirá disputando puesto que quedan muchos jugadores muy importantes que renovar. Posiblemente el más importante puede ser Alberto Díaz porque suma a lo que muestra en la cancha la importancia que tiene para el club tener en la primera plantilla a un jugador criado en la cantera que transmite una serie de valores que son el espejo para todos los chicos y chicas que trabajan a diario en Los Guindos. Y porque es muy bueno, no lo olvidemos.

Será difícil conseguir que todos sigan. También es cierto que la temporada que está haciendo el equipo llama la atención a muchos otros jugadores que seguro que estarán locos por venir a Málaga. Como siempre, lo importante será acertar con los nuevos que vengan, que se acoplen a la filosofía de juego y al vestuario y que sean capaces de mejorar al equipo.

Y paralelamente a esto, la temporada sigue. La siguiente parada, el próximo martes, con el play off de la BCL frente a UCAM, una cita que ya se ha encargado el director general del equipo rival que sea calentita. Momentos para seguir disfrutando de este equipo. Seguro que en los despachos se seguirá trabajando para que así sea.