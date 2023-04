Los días largos y la vida desde el tren

Lunes. Los días largos, la primavera avasallando, la luz ya imbatible. Vamos, que a las nueve es de día. La alegría de un paseo al final de la jornada laboral y doméstica. El calor ha cedido, las calles están llenas. No sé si huele a Semana Santa, a verano o a relajación. Andar y observar, pensar, olvidar. La gente va y viene de sus afanes y el lunes va perdiendo su agresividad. Me telefonea un amigo desde una ciudad vecina. Nos describimos nuestros respectivos cielos. El suyo tiene más nubes. Vuelta a casa. Zafarrancho cotidiano familiar. Luego: vemos un capítulo de ‘El encargado’, serie argentina. Ya anuncian la segunda temporada. Para poder decir que soy un hombre imprevisible, arrincono las endivias y en su lugar ceno queso. Aunque tengo esta semana varias citas, ocasiones, encuentros, importantes que me están quitando algo de paz, los nervios me dejan dormir bien. O sea, no es hasta las seis de la mañana cuando sintonizo la radio.

Martes. En la tertulia de Jesús Vigorra estoy hoy con Teo León Gross y África Mateos, de Ideal Almería. Hablamos sobre la inauguración del metro de Málaga, sobre el Congreso de la Lengua en Cádiz y acerca de la coyuntura política. Vigorra nos pide una palabra en español, una palabra bonita. Una palabra favorita. Yo creo que coyuntura es de las más feas. Gross, apelando a su sonoridad, dice cojones. Suena bien y rotunda. Mateos elige gracias y yo no me decido entre madre y hola. Madre es concepto que no hay que explicar. Hola me parece un saludo educado pero informal, un sinónimo de que algo empieza, una expectativa, una esperanza, el comienzo de un diálogo. Hola. Ya después, desvariando un poco, salen y qué bien suenan, ligereza, nenúfar, crápula. Lamento no haber citado trabucaire. Ni asueto. Miércoles. Almuerzo en Bormujos. En algún lado hay que almorzar. Nunca hay que prever, ni rechazar, donde te lleva el destino. O el coche. Se está bien. Animadísimo oriental. Quiero decir que hay gente en el restaurante, no que un malayo esté dando botes y cantando. Paseo por Sevilla. La Feria está casi montada, le falta un poco a la portada, se alcanzan los treinta grados y la ciudad se ve bella y de cielo admirable. Muchos cielos me están saliendo ya a mí en esta crónica o dietario. Conozco a la gran Silvia Moreno, de El Mundo, reciente Premio Andalucía de Periodismo. Nos hacemos selfies en el plató. En el tren leo un divertido texto de Cela de hace muchas décadas acerca del autostop y el vagabundeo. Observo por la ventanilla una zona de huertos urbanos a las afueras de la ciudad. Con el sol declinante, decenas de personas, cada una en su parcelita se agachan a revisar tomates, inspeccionar lechugas. oler plantas, podar, arrancar o plantar. Urbanitas estresados metidos a agricultores. O jubilados que añoran el campo. Una señora con bata azul de faena dice adiós al tren. Enarbola una pequeña pala. Al fondo del vagón, una mujer habla a voces por el móvil contando «el clavo» que le han metido por dos helados. Los trenes siguen siendo material literario y contenedores de personajes. El caso es que no termina de decir cuánto le han cobrado. Clavado. Una francesa me pregunta si este tren para en Córdoba. Exhibo en la respuesta una seguridad de la que normalmente carezco. Cuando comienzan, poco después, a hablar por megafonía, surge la pesadillita de siempre: ¿me habré equivocado de tren? Jueves. A veces entro en un bar solamente para poder decir la palabra clarete. Viernes. El ‘chérigan’ es el aperitivo típico de Almería. Dudando entre el de caballa o el de jamón. Desde la ventana se ve El cable del inglés. Las olitas son la sonrisa del mar.