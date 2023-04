El título de este artículo pudiere parecer un palabro pronunciado a medio camino entre la disfemia y la disartria, pero, en realidad, no se corresponde ni con el uno ni con el otro de estos trastornos del habla en sí mismos, sino que viene a expresar las capacidades de necedad solo propias del ser humano y, más específicamente, por la manifiesta prevalencia, de la necedad en el homo politicus. Animalitos el resto de los mamíferos que habitan nuestro planeta.

Enneciarse es como emborracharse, pero distinto. O sea, no es ni más ni menos que convertirse en necio como hiciera Hulk, pero sin necesidad de volvernos verdes ni de destruir todo cuanto se menea más allá de nuestra propia piel, como consecuencia de la irascibilidad en estado puro. Si enneciarse viene a definir con precisión lo que significa la habilidad negativa de convertirse en necio, me pregunto: ¿habrá algún otro mamífero terráqueo distinto del hombre con esta habilidad? Conste que la habilidad negativa viene a ser como el crecimiento negativo, pero expresado en femenino. Es decir, a menudo, una entelequia.

El necio no es necio por necesidad, sino por necedad, primero subyacente y, a posteriori, por una afección sin límites. Creo que fue Voltaire quien nos legó aquello de «decimos una necedad y a fuerza de repetirla acabamos creyéndonosla». ¿Suena o no suena este pensamiento a las promesas pseudoetéreas de los candidatos en campaña que serán triplete a lo largo del año. Una alegría, necesaria dicen, pero, aparte de ellos mismos, a estas alturas ¿quién se lo cree?

¿Será o no será verdad que la necedad termina por demostrar que cada necio acaba encontrando a un necio más necio que él mismo? Obviamente, para eso sirven las convocatorias asamblearias y multitudinarias, para demostrar que el talento es inversamente proporcional a la vehemencia del parlanchín y proporcionalmente inverso a la razón de los falsos charlatanes so pretextos religiosos que confunden el valor con el precio. Sin oyentes necios no habría parlanchines de fortuna. Por cierto, amable leyente, ¿ha conocido usted alguna vez algún necio silente? Curioso, ¿no es cierto...?

La inepcia llama a la necedad en un bucle sin fin y para probarlo basta meditar un segundo y cuarto, o menos, sobre el numerito estrafalariamente apoteósico de uno de los dos partidos más significados del país que invitó a una telepredicadora evangélica a predicar y pedir al Padre Celestial su participación para que el amor fuera el objetivo en el seno del partido en cuestión. Quizá el asunto habría cobrado aún más colorido si tras la intervención del presidente Feijóo, que presupongo que fue quien cerró el acto, hubieran tenido lugar un par de numeritos circenses como los del mono y la cabra y los de los dignos artistas del malabarismo que usan los pasos de cebra como escenarios para demostrar sus habilidades, previo a pasar su gorra. Napoleón opinaba que si se hacen necedades, al menos a la postre deben dar resultado, pero no, hay tonterías irresponsables que nunca pueden dar resultado por el bien de España. ¿O sí?

La verdad, cuando se contempla sin apego el escenario político no es difícil llegar a la conclusión de que a algunos individuos y a algunas individuas habría que quitarles las pilas, para que entren en reposo y para que dejen reposar a la ciudadanía de a pie evitándonos sobresaltos innecesarios. Se puede discutir sobre los extremos de las polaridades sin arrasar el campo de la contienda política, sino todo lo contrario, enriqueciéndolo, valga si no, el ejemplo de Heráclito y Parménides:

Heráclito trató de persuadirnos de que el fundamento del mundo reside en el cambio constante, del que dimana el aforismo «todo fluye, todo cambia, nada permanece». Y, frente a él, su coetáneo Parménides nos explicó el fundamento del mundo desde el principio de que el cambio solo es aparente, porque nada cambia, sino que todo permanece. O sea la revelación de la polaridad en estado puro. Lo que viene a reforzar que los oficios marcan el ritmo de la vida de los hombres. Esto es, para los conmilitones, los soldados y los políticos que comen de serlo, actúan, a la voz de ya de sus jefes de filas. Los filósofos, no, los filósofos van más sueltos yendo por libre, a su aire, deshilando la razón sin enneciarse.

Y aun así «la estupidez insiste siempre», decía Sartre.