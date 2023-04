Curva del Bar Jamón. Pongamos el foco en unos cuatro metros cuadrados. Observemos. Desviemos un momento la mirada de las filigranas, de los paños de bocina o estandartes. Qué sucede delante de nuestros ojos. Qué historias habitan en esa acera. Juan y Angustias llevan un buen rato apostados contra la pared del bar. Él viste elegante, ella de riguroso luto. Angustias intenta torpemente dar con la tecla de la videollamada del móvil. Juan se desespera explicándole cómo hacerlo.

-"Va a venir el trono y no le vas a dar. Ya verás como Paloma se lo pierda, le va a dar algo".

-"Calla Juan y ayuda no me pongas más nerviosa".

Fran, Celia y María comentan que su amiga Cloe va en el Señor, pero que no saben dónde. Entre risas, selfies y twitter, Fran ha sacado un inmenso paquete de pipas que comparte en alegre comunión. Paco protege con su cuerpo un carrito de bebé. María lleva en brazos a un robusto niño de apenas un año. Se mece al compás de los tambores, mirándolo como las madres saben mirar.

-"Cariño, parece que ya ha caído, recuéstame el carrito".

-"Espera un poco cielo, que parece que el carro tiene espinas y cuando lo echas se despierta".

Ella le sonríe a él y sigue con esa mecida lenta, acompasada a los tambores.

Ágnes está muy muy perdida. Sostiene un itinerario de una asesoría laboral en la mano como si fuera un lingote de oro. Su otra mano se apoya en el asa de una maleta que aún tiene el precinto de AGP. Con ojos como platos, degusta cada momento que ve y percibe, en completo silencio. Ha dejado de estar preocupada por no poder hacer el 'chek in' a su hora de llegada. En realidad no sabe cómo cruzar donde le dice el GPS de su móvil, pero ya está sumida en una paz extraña que aún no comprende. Antonio sobre sus hombros lleva en alegre penitencia a Lucía de tan solo 4 años. Ya con el horario cambiado, la niña tiene mas aguante que el padre.

-"Papá te va a poner en el suelo un momento que no puede más".

-"No, papi un rato más, porfi".

Y Antonio que está con ella embobado, le dice que vale, mientras respira y se resigna.

Asoman los arbotantes poderosos y característicos de la Virgen de la Paloma por Tejón y Rodríguez. El murmullo se eleva. La admiración es latente. Angustias eleva el móvil al cielo y enfoca el trono intentando hacer un torpe zoom, Paloma ya lo esta viendo y llora en esa pequeña ventana que se ha encendido en el móvil. "Gracias mamá, gracias mamá", sale del teléfono, mientras Juan orgulloso se apoya en Angustias. Celia hace fotos sin parar, Fran le indica con gracia que si en el “reel” va a poner música de C.Tangana. María con cierto enfado los manda callar. "Os perdéis lo mejor con tanto móvil". "Siesa eres". Mientras Fran le da un beso que hace que María borre su enfado. Paco sostiene ahora el niño. "Nada que no se duerme". Empieza a susurrar el Novio de la Muerte al oído del crío, mientras María un poco arriñonada se apoya en el carro. Agnes no cree lo que ven sus ojos e intenta mirar por dónde están las ruedas del trono. Mira al su alrededor intentando encontrar alguna explicación. Lucía no para de tirar besos a la Virgen y decirle guapa, Antonio orgulloso aguanta el peso de su hija con fuerzas renovadas.

Suena 'Malagueña Virgen de La Paloma'. Tres toque de campana elevan a los cielos la Catedral de San Francisco. El murmullo ahora son vítores, aplausos y gritos de guapa. Todos nuestros protagonistas forman una comunidad basada en la admiración, el sentimiento desaforado y la alegría de un ocho varales comiéndose una calle. Tras el fuerte final de la marcha en espectacular maniobra, el trono se aleja ya algo tocado camino de su encierro. La masa se empieza a dispersar.

Angustias se despide de su hija. Están llorando los tres. La distancia laboral hizo que este año no fueran juntos al momento de la Semana Santa que más le gusta a Juan. "Papá cuidate que hace frío". "Mamá que bien lo has grabado todo con el móvil". Se agarran del brazo y ya caminan Carretería hacia Álamos. Fran acaricia la mano a María, mientras Celia con la app del móvil dirige sus pasos en busca de Dolores. Pasos firmes y rápidos. Se diluyen entre el gentío. Paco y María empujan el carro pidiendo disculpas para pasar. El niño se durmió justo cuando la Virgen pasaba. Caminan ya a casa por Ollerías con el relente de la noche defendido por un plástico en el capazo. Agnes ha conseguido desbloquear el candado donde está la llave del apartamento. Suelta la maleta, pero aún conserva el itinerario en la mano. Quita el móvil en modo avión y busca en Google "Holy week Málaga" y empieza a leer tumbada en la cama. Antonio le compra un algodón de azúcar a Lucía, que da saltos de alegría. Deciden ir a ver más tronos. La vida. Málaga . Una hora. Solo en cuatro metros cuadrados.