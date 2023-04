El amor todo lo puede. El amor consigue que 250 criaturas al unisono eleven a los cielos el Arca de la Alianza. Sí tengo amor para ser como una campana que resuena a la lejanía entre solares y edificios que desean ser protegidos, que nos guía al encuentro como el mismo faro de Alejandría. Un certero toque de campana que despeja las tinieblas de la costa y hace que no embarranquemos en la zozobra de las tardes vacías y sin sentido del que no cree. Sí soy un platillo que retiñe en dulce melodía acompasada, medida y justa para la curva que dibuja la vida, esa que se nos escapa cada Viernes de Dolores. Aunque tuviera toda la fe, una fe capaz de trasladar montañas, si no tengo amor no soy nada. Si no tengo amor por transmitir lo nuestro a la siguiente generación, si no tengo amor por lo propio que con orgullo se vuelve estandarte de las esencias de toda la vida, no tengo nada. Si no tengo amor para tratar de hermano al hermano, si no tengo amor para agasajar al forastero que viene a vernos, si no tengo amor para sonreir en el cansancio, si no tengo amor para soportar el peso de la cruz en forma de cirio al cuadril, si no tengo amor para en definitiva vivir en los pasos firmes de un cofrade, no soy nada.

El amor es paciente, con el que se equivoca, con el que con antifaz del anonimato vierte veneno inoculado, el amor es servicial en forma de mayordomo o servicio externo que cuida de los niños que no son suyos en propósito decidido de comunidad en tiempos del egoísmo. El amor no es envidioso, no conoce de competencias al amar a Cristo y su madre en un uno indisoluble malagueño. El amor no busca su interés ni servirse de. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta Yo amo la brisa que refresca el rostro cada mañana de Domingo de Ramos en la curva de los reencuentros de Dos Aceras. Amo cada puntada de manto kilométrico hecho con el afán de arropar a cada nacido en esta bendita tierra. Grandes, eternos para que nadie se quede fuera del cobijo de Nuestra Madre. Yo amo cada manita que al aire esboza el saludo reconfortante al nazareno cansado. Cada mano de inocente que busca el tacto del guante suave, cada mano dada que alegra el alma con un no estás solo en este camino de penitencia. Amo cada gota de cera que dibuja una historia en una bola. Amo cada átomo de esta tradición gremial que es capaz de que personas que no se conozcan por unas horas sean un todo. Amo a que con sorna corrige al que con acento extraño señala a los costaleros de trono. Amo el compartir dádivas en las sillas o aquel “cardito pintarroja” que de manos de un samaritano salvó a aquel hombre del frío húmedo y caladero de nuestras noches. Amo a la señora que defiende cada centímetro de acera con tenacidad para que sus nietos vean en primera fila la injusticia con el Hombre. Amo cada pétalo al viento que lleva las oraciones y deseos de la juventud. Amo esos lazos con los colores corporativos que lucen orgullosos nuestras mujeres. Amo profundamente el sentido de pertenencia en los tiempos de la burbuja hedonista. Amo el carrete y las manos entrelazadas. El amor no pasará jamás En el día del amor fraterno, nos situamos como ciudad ante Él. En el día que lo desmesurado de la madera dorada, en el día de la no medida y la grandeza de cada mínimo detalle. En el día de las masas y las bullas. En el día que Málaga es portada en ocho varales y no cabe ni un alfiler. El amor hace que comprendamos nuestra existencia. El amor hace que una familia porte orgullosa túnica verde. El amor con el que un chaval agarre el varal por primera vez queriendo llevar él solo el peso de todos nuestros pecados. El amor duele en la despedida de un palío alejándose entre la arbolea de los ficus centenarios. El amor traspasa como puñal el corazón que de rodillas recibe la bendición en las Cuatro Esquinas. El amor hace que caigas rendido de madrugada en la cama con esa sonrisa que tú solo sabes, esa sonrisa de haberse bebido las calles, de haberse dejado hasta la ultima gota de vida siguiéndola por cada rincón por cada esquina de la ciudad sin madrugá que sabe que nunca te dará el sol en la carita porque lo eclipsas todo. El amor se transforma. De amante apasionado a paciente abuelo, así es como nuestra Semana Santa pasa por nuestras vidas. Marcando tiempos como el propio amor. Y aunque a veces parezca que este se rompe, solo duerme esperando esa marcha, ese olor o esa estampita que haga que se desborde como manantial que vuelva a llenar ese cauce seco en el alma. El amor todo lo puede, si no tengo amor no soy nada. Si no te tengo a ti a mi verita con un manto verde de fondo no soy nada.