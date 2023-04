El 12 de abril de 2022 el Manresa visitaba el Carpena. Después de una dolorosa derrota en el Bages el equipo cajista se preparaba para tratar de remontar la serie europea mientras luchaba contra sus demonios interiores en la liga ACB. Aquel día de Semana Santa se dieron cita en el Carpena 5.771 espectadores para ver otra derrota de su equipo y vivir la eliminación europea. Una cifra que demuestra que la base de la afición de Unicaja es muy sólida y que el apoyo social nunca le va a faltar al equipo. Ya quisieran muchos equipos de la ACB tener esa asistencia todos los partidos, pero evidenciaba que equipo y afición empezaban a caminar separados. El equipo no transmitía y la afición ante la falta de alicientes priorizaba otras cosas. Nunca hay que olvidar que a pesar del esfuerzo que se hace desde el club para mantener precios asequibles, incluso bajos comparados con otros equipos de la liga, el esfuerzo que tienen que hacer muchas familias para acudir semana tras semana al Carpena es grande. Y a nadie le gusta perder tiempo y dinero para sufrir y enfadarse.

Este 5 de abril de 2023 el Murcia visitaba el Carpena. 9.653 espectadores, 4.000 más que hace 12 meses, disfrutaban en las gradas del Carpena, también en Semana Santa, de una nueva exhibición del actual campeón de la Copa. Unicaja ponía las bases para alcanzar la Final Four de la BCL y dispondrá de dos oportunidades para certificar su pasaporte europeo. Las cosas han cambiado mucho en este año. Antes del partido hablando con Emilio Fernández, jefe de deportes de este periódico, y Rosa Mariscal, directora de comunicación de Unicaja, especulábamos sobre qué pasaría si una persona que asistió a aquel partido de hace un año hubiera cogido un avión a una parte remota del planeta y después de pasar un año sabático, incomunicado del mundo, aterrizara el martes en Málaga. No entendería nada. No sabría interpretar lo que estaba pasando. La transformación del equipo ha sido tan grande y la identificación de la afición con él tan brutal que el escenario ha dado un giro de 180 grados en menos de doce meses. Y es que como decía la canción de Presuntos Implicados: «Cómo hemos cambiado».

Normalmente cuando echamos la vista atrás es para recordar que estábamos mejor y creo que es bueno mirar hacia atrás para disfrutar aún más de este momento del equipo. De cómo se ha pasado de un Carpena que no se llenaba ni regalando entradas a un pabellón a reventar de gente, cantando ese himno tan maravilloso que ha compuesto Pablo López varias veces en cada partido. El orgullo de pertenencia ha vuelto a la familia del basket malagueño y debe ser para quedarse. El martes les tocó el turno a los niños y niñas de la cantera del Rincón Basket, otros días fueron y serán otros equipos de la provincia. Ver las caras de esos niños y niñas en el centro del Carpena no tiene precio. Con suerte uno o dos de ellos harán carrera en el baloncesto pero todos recordaron el resto de sus vidas ese momento. Eso es hacer afición y también mejorar la vida de un niño y una familia, al menos, durante un tiempo. Igual que todos aquellos que han podido tocar la Copa en su viaje por todas las localidades de la provincia.

Esa es la fuerza del equipo, el sentirse arropado por su afición. Los jugadores y el cuerpo técnico, junto con la directiva que encabeza López Nieto y en esta parcela José Carlos Gaspar, han dado el primer paso. Los aficionados han recogido el guante y vamos camino de una temporada de lleno tras lleno en el Carpena. Una comunión que suma y que aporta para todos. El equipo está a 3 victorias en casa de levantar el titulo de la BCL y de viajar al mundial de Singapur después del verano. Los aficionados encuentran un espacio de libertad y felicidad cada vez que hay partido de Unicaja, y más si es en el Carpena. Todos ganamos. Nosotros también, porque aunque muchos no se lo crean para los periodistas también ‘venden’ más las buenas que las malas noticias. Como le dijo Humphrey Bogart (Rick) en el final de la película Casablanca a Claude Rains (el capitán Louis Renault) antes del fundido a negro y el ‘The End’: «Este puede ser el comienzo de una gran amistad».