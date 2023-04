Más champán, por favor

Lunes. Al gran Hotel de Almería le hace falta una remodelación. Y que las obras de la piscina acaben. Pero su céntrico emplazamiento y sus vistas al Mediterráneo son poco mejorables. De fondo se ve El cable del inglés, una estructura de hierro imponente, gigantesca, de hace más de un siglo que se adentra en la mar y que por arriba puede transitarse. En uno de los pasillos que da a los ascensores hay una galería de retratos con muchas de las celebridades que han dormido en el establecimiento. Brigitte Bardot, Adolfo Suárez, Clint Eastwood, Lee Van Cleef, Raquel Welch y muchos toreros. En la cafetería, que preside un piano y que posee un mobiliario que tiene ya algunas décadas, parece que de un momento a otro van a aparecer gentes con pantalones de campana bebiendo Dyc en vaso de tubo. O Mirta Miller en camisón. Después de un garbeo por la alcazaba, imponente, amplísima y que está siendo agrandada por nuevos trabajos arqueológicos, me hago un selfie con la estatua de Nicolás Salmerón, almeriense, uno de los cuatro presidentes que tuvo la I República. No hace mucho vi la casa natal de otro, Emilio Castelar, en Cádiz. Los otros dos, Pi i Margall y Estanislao Figueras («señores, estoy hasta los cojones de todos nosotros») son catalanes. El almuerzo es en La Lonja, gambas de Garrucha y arroz caldoso. De noche, leo una biografía de Javier de Burgos, periodista, abogado y político que en el siglo XIX ideó, diseñó, la actual división provincial de España. En su tiempo, algunos querían que no hubiese entre Granada y Murcia una provincia. O que se llamara Provincia Oriental Granadina. Apago la luz y me imagino a Brigitte Bardot correteando por el pasillo. O a Clint Eastwood con un bourbon sentado en esta habitación.

Martes. Almuerzo con Francisco García, subdirector de La Nueva España, diario de Asturias, hombre de múltiples saberes, gran ingenio, articulista, aficionado también como uno a los retruécanos. Comemos espetos de sardinas singularmente gordas y nos damos noticias sobre conocidos comunes. García publica en su diario un muy seguido artículo de opinión corto: Billete de vuelta. Sobremesa hablando, incluso bien, de periodismo. Después de trabajar, cayendo la noche, salgo a la calle, que huele a devoción, Rocío y niño cansado. El gentío, en dirección contraria a la que voy, trae cara de éxtasis. Miércoles. Me pregunta mi director que por qué me gustan tanto las series españolas. Un poco más y estoy todavía justificándome. De madrugada, veo dos capítulos de la segunda temporada de ‘Sentimos las molestias’, con Resines y Rellán. El primero es malo. Y no tiene nada de comedia. En el segundo mejora la cosa. Jueves. Me siento en Aranda. Aranda es cada vez más grande, con más terraza y más salones. Aranda es un país, una muchedumbre, una filosofía, un estilo. Es una atalaya magnífica para observar a humanos en libertad. Dos japoneses hacen fotos a un churro. Fantaseo con dónde irá esa foto, quién la verá, en qué Instagram se exhibirá ese churro tal vez sometido a filtros, estilizado, churro guapo. El mío lo mojo en el café. Me miran. Sonrío. Les hago señas para que mojen el suyo también. Vuelven sus ojos a los móviles. Viernes. En el tren, leo a Charles David Ley, ‘La costanilla del diablo’, memorias de posguerra en Madrid. David Ley fue asiduo del Gijón y del Fénix y amigo de poetas como Rafael Morales, Dámaso Alonso o García Nieto. Se trata de la mirada de un inglés a ese país de entonces en el que la mitad estaba en la cárcel y la otra mitad pasaba hambre. Madrid está animado. La Gran Vía debería llamarse la Gran Vida. A mí, cuando en el pleistoceno salía de marcha en Chueca me gustaba pasar por la calle Costanilla de los desamparados. Por ahí estaba La Champanería. Ahora será un banco.