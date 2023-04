La luz de la vela titilaba con reparo. El ambiente era denso. La habitación estaba tan desvestida como el hueco palmar de una mano pedigona. Fuera, el frío más que insoportable era inhumano. Dentro, la estancia pugnaba con una chimenea vieja en siglos para determinar quién contenía a quién. La sensación en plena penumbra era que la gigantesca chimenea tenía una exigua habitación anexa, donde yo me hallaba.

A dos cuartas de mí, mimetizado con las sombras, un maltrecho televisor de los últimos sesenta del pasado siglo reposaba sobre una mesa de camilla cubierta con mantel rojo nazareno. A tientas di con la tecla on y off del aparato, un Philips para más señas. Al tacto, más que un pulsador de encendido y apagado parecía una vieja herida mal suturada en su costado. Justo en el centro de su costado, un asidero redondo con mecanismo de carraca reversible. La memoria me hizo clic y recordé que aquel artilugio era el selector de canales de la época. La de la fabricación del televisor fue una ápoca en la que el mando a distancia del televisor era el brazo de cada cual o en primer hijo a la mano:

–Pablito, por favor, cambia de canal –Y Pablito, para sentirse útil, obedecía.

Tras múltiples intentos, finalmente lo logré. La señal de televisión se hizo en blanco y negro apantallada con un denso velo de polvo que actuaba de máscara de color sepia y se unió a la escena. Aquel aparato solo transmitía imágenes de su época. Curioso asunto... Allí aparecieron el generalísimo dictador en jefe inaugurando un pantano y su esposa, doña Carmen, inaugurando una escuela para señoritas, ambos a la misma hora, pero en distinto sitio. Y, voila, entre col y col, una lechuga en forma de anuncio del brandi Fundador, que aseguraba estar como nunca.

–«Estás como nunca, estás como nunca, estás como nunca... ¡Fundador!»

Tras el anuncio, con gesto adusto, como correspondía a los ministros de la ápoca, aparecieron los ministros Solís y Fraga, el uno Secretario General del Movimiento con categoría de ministro y el otro Ministro de Información y Turismo, cuyos cometidos y excelencias fueron barrocamente narrados por la inseparable voz del Noticiario Documental (NODO), la de Joaquín Ramos, recientemente fallecido.

Como era de esperar el televisor no aguantó demasiado tiempo en marcha. En realidad lograba encenderlo, pero sin capacidad ninguna de que aguantara más de cuatro o cinco minutos, así que desistí.

Intrigado por el resto de la abarrotada estancia y sirviéndome de la luz de la vela pude ver una pequeña estantería atestada de libros amontonados. Tanto polvo como libros y tantos libros como polvo de años. Había de todo pero los ratones que habitaban la estantería me aconsejaban no tocarlos, al menos con tan poca luz. A la izquierda, colgados de la pared dos peroles de bronce que contaban su añosa edad por el número de sus abolladuras de todos los tamaños. La distancia entre ambos peroles era la suficiente para simular ser los dos enormes ojos de los vigías de la habitación. De hecho los peroles y sus abolladuras, parecían guiar mi mirada hacia la chimenea. Se trataba de una chimenea/cocina cuyo hogar era lo suficientemente grande para el asado de animales de buen tamaño. En cada uno de sus costados, por encima del grueso dintel de madera eterna soportado por dos recias piedras a modo de pilares, lucían dos viejos puñales dispuestos en forma de equis con sus puntas mirando al suelo.

Mientas, a tientas, volvía a mi lugar de partida observé que en la parte frontal de la enorme chimenea, presidiéndola, se veía un cuadro que contenía un texto sobre un manifiestamente añejo pergamino. Para alcanzarlo hube de usar una silla barroca. Tal era la altura de la chimenea. Me aupé y, con tiento para no quemarlo limpié el pergamino con la mano. Con sumo primor Le aproximé el candil con la vela y quedé estupefacto:

«Aquí, en esta tierra del Señor nuestro Dios, en los 36º 40’ 55.2’’ de latitud Norte y los 04º 33’ 47.7’’ de longitud Oeste, siendo los Veinte y Nueve Días del Décimo Primer Mes del Año del Señor de Mil y Cuatro Cientos y Noventa y Dos, y reinando nuestro Santo Rey Fernando, a las dos horas y media hora más de las siguientes al alba, no ocurrió nada».

Pues eso...