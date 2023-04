La moral y el dinero

Hace algunos años, cuando era más joven y confiaba en la capacidad de mejora del ser humano, creía que las reglas morales eran algo que se aplicaba a todo el mundo en toda circunstancia, que la moralidad era una suerte de vara de medir que nos igualaba a todos.

Ahora, con unos pocos años más en mi haber y con la lectura de algunos clásicos, como Platón, Schopenhauer, Nietzsche y Heidegger, he llegado a la conclusión que la moralidad es algo tan voluble como el clima. A estas alturas ya habréis comprobado que estoy usando la palabra moral y no ética. Esto es porque la moral se ocupa de cómo son las cosas y la ética de cómo las cosas deberían ser.

Pero volviendo al tema de la moralidad, pongamos un ejemplo muy sencillo. Mentir está mal, esta afirmación nos la han repetido los padres a los hijos durante, al menos, el tiempo que lleva existiendo el mundo. Aparentemente, en este caso se afirma que siempre que se miente se hace algo malo moralmente hablando. Hume, con su emotivismo moral, nos trajo otra forma de entender las acciones morales. Pongamos el mismo ejemplo, mentir está mal, pero hemos mentido para ayudar a un ser querido a conseguir un puesto de trabajo que necesita para sustentarse. En este caso muchos entenderían muestra mentira y ya no estaría mal de una forma categórica. Si bien se nos enseña que la moral está formada por un conjunto de reglas que nos dicen cómo actuar ante algunos hechos sociales, con el ejemplo anterior vemos que esto no es siempre así, ya que la percepción de cómo se debe actuar varía según nuestros sentimientos ante la acción y la persona que la realiza. Es verdad que cuando uno hace algo desde un punto de vista emocional la sociedad suele estar más dispuesta a entender nuestra modificación de la norma y a aceptarla como algo bueno, como una buena acción.

Con el dinero ocurre que quien tiene mucho, a menudo, se siente superior en los temas morales a quienes no lo tienen y creen que estas normas sociales no están hechas para ellos. Recientemente, en la prensa de nuestro país, hay un caso de una mujer que ha sido abuela saltándose las normas más básicas de la moralidad. Y lo ha hecho por eso, porque se lo puede pagar. A mis alumnos siempre les digo que la moralidad funciona en parte como el derecho, es el miedo a las consecuencias el que hace que cumplamos la norma. En el sentido moral las consecuencias son el rechazo y el señalamiento de los otros. Cuando se tiene dinero este miedo desparece y ya no importa hacer algo a sabiendas de que está mal. Supongo que con este artículo quería hacer ver que el feminismo debería ocuparse de que las mujeres no se vean abocadas a ser objeto de compra-venta para satisfacer los caprichos de cualquiera que pague. Que el feminismo es igualdad de oportunidades y capacidad de decidir libremente, pero nadie es libre si no tiene para comer.