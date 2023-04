Hay instalada en nuestra sociedad una creencia popular, por cierto infundada, basada en que una vez transcurridos los periodos de niñez y adolescencia al ser humano le resulta prácticamente inútil el aprendizaje, cuando, en realidad lo que verdaderamente cuenta son las ganas de aprender. Así, los expertos en el tema coinciden en asegurar que cada día de nuestra vida adulta está abierto de par en par a la posibilidad de poder realizar nuevos cambios y tratar de buscar aquello que queremos, pues no existe freno alguno al deseo de querer saber cada día algo más y mejor. No obstante, sabido es que no es lo mismo iniciar el estudio de un idioma, el dominio de un instrumento musical o la práctica de un deporte, pongamos por casos, a una edad menor que a una mayor, pero, primero, los propósitos que mueven a tomar esas decisiones tampoco son tan diferentes en ambos momentos de Ia vida, y, segundo, la confianza en uno mismo e ilusión por aumentar el saber individual ¡ojo! no tienen fecha de caducidad ni prescribe con el tiempo. En consecuencia: nunca es tarde para empezar.