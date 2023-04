Reacciones

Hay cosas que hacemos siempre mal. Cosas que, aunque sabemos en qué fallamos seguimos fallando en eso mismo. Y no es que no sepamos cómo hacerlo bien, ni qué cambiar exactamente, es que el momento siempre nos pilla mal o desprevenidos, no conocemos cuándo va a ocurrir y para cuando se da nunca estamos lo suficientemente preparados y no podemos hacer otra cosa que reaccionar, esto es, repetir una elección ya escogida, y esa fue en su día la mala, la que siempre hacemos mal, la que sabemos que debemos cambiar pero que nunca podemos, porque nos pilla la situación a contrapié y tiramos de reflejos.

No importa lo bien que lo haría uno luego, lo fácil que se ve tras el fallo, lo que cuenta siempre es lo que se termina haciendo en el momento que toca. Igual que no importa lo bien que pueda tirar un penalti un delantero en los entrenamientos, sin público, sin marcador en contra, sin jugarse nada si luego, cuando llega el momento clave del partido el disparo se ve influido por todos esos factores y lo tira a su sitio seguro, el estudiado por el portero que lo ataja o si lo lanza demasiado arriba y acaba en la grada que le pita. Cuántas cosas haríamos bien de no ser por la presión del momento, si no fuera porque la situación nos empuja a escenarios en los que no vale sólo con la capacidad pura de realizar algo, donde no cuenta la práctica a solas, la reflexión, ni lo que hemos pensado, sino solo cómo reaccionamos en ese preciso instante. Pero no vale conformarse, saber que no nos sale bien aunque sepamos cómo corregirlo, pero convencernos de que nunca lo haremos y entonces elegir hacerlo directamente mal, como siempre, lo que nos sale, lanzar el penalti a las nubes y volverse al vestuario satisfecho. Para eso mejor cambiar de equipo, o de deporte.