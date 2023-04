Acaso sea hoy un día de esos, sí, uno de esos, usted ya sabe, de los que comienzas tropezando y ya vas rebotando con todo todo el día. Un día de esos que se enconan desde temprano, desde que posas el pie en el suelo al salir de la cama y no encuentras la zapatilla, que no está donde debía o suponías que debía estar, y ya todo seguido se va enredando, te quedas sin agua caliente en mitad de la ducha, el primer café te sabe a rayos, te manchas la camisa recién puesta, sales unos minutos tarde y te metes de lleno en un atasco.

Un día de esos, sí, que tienes que volver a soportar una vez más (cuántas ya, cuántas), que unos catetos ignorantes se burlen de tu forma de hablar, de tu dicción y tus costumbres, de tu cultura. Un día de esos en que de nada vale explicarles, otra vez, aquello de que cuando sus ancestros todavía estaban saliendo de la cueva y cubriéndose con una piel sin curtir, los míos escribían en versos sus leyes. Que mi pueblo, este pueblo del sur que habito y que me habita, es probablemente el más grande poeta de todos los tiempos, autor de doscientas mil coplas (grosso modo un millón de versos) nacidos del alma popular, que son de todos y no son de nadie, como esta por soleá: «La noche del aguacero/ dime adónde te metiste/ que traías el pelo seco». Que de nada vale volver a recordarles que nuestro himno está escrito en clave pacifista y humanista «sea por Andalucía libre, España y la Humanidad» y no llama a tomar la hoz para cortar cabezas de nadie.

Sí, un día de esos en que te preguntas qué acento debió tener Góngora, y llegas a la conclusión de que es una lástima que no haya registros sonoros de su voz, lo mismo que no sabemos cómo decían las cosas que decían gente como Velázquez y Bécquer, o yéndonos un poco más atrás, Séneca o el emperador Adriano, de quien también se burlaron en Roma por su peculiar acento, según recordaba Ramón Menéndez Pidal en su ‘Historia de España’.

Pero hemos tenido la suerte de que sí haya alguna grabación de Juan Ramón Jiménez o Vicente Aleixandre, los dos premios Nobel de Literatura; y aunque no tenemos registros de la voz de Antonio Machado o de Federico García Lorca, sí existen de Alberti y de Picasso, gente que también tenía ese pernicioso acento andaluz que por lo visto tanto daño ha hecho al desarrollo de nuestro país, a su posición en la historia del mundo, a su cultura.

Sí, un día de esos en que te cansa, una vez más, que cualquier desgraciado crea que puede ser gracioso.