A veces pienso que me expreso de forma arcaica y no me haré entender ante esos adultos recién estrenados. Para empezar, me pregunto si alguna vez leen la prensa; o si se inculca a pre-bachilleres, formación profesional, bachilleres y universitarios su lectura, donde el rigor informativo se vigila, para enseñarles que las noticias falsas y redes sociales no dominen su criterio, ni la opinión pública. La prensa parece no estar de moda, sin embargo, es un pilar fundamental para el libre pensamiento, pues por encima de las inclinaciones políticas, la veracidad de una noticia debe ser vigía del periodista, a pesar de los diferentes enfoques susceptibles.

La prensa es el canal por el cual podemos ejercer la Democracia, porque nos informa a diario de los cumplimientos e incumplimientos políticos y de todo lo que nos afecta a nivel local hasta internacional. Ahora se enfrenta a retos inimaginables con la irrupción de aplicaciones de inteligencia artificial (IA) que simulan a la perfección voces e imágenes y conforman textos cuasi originales. Permitir que argucias políticas manipulen, empobrezcan, maltraten la lengua y la usen como arma de confrontación, nos condena a la involución no sólo léxica. La riqueza verbal es acicate y anima a consultar el diccionario RAE, que yo misma frecuento. Hablemos a niños y jóvenes como adultos, porque no son tontos y la escucha es el primer canal de aprendizaje del vocabulario que la lectura ampliará, pero de no usarlo se perderá. Si empobrecemos nuestro idioma, lo hará nuestra comunicación y comprensión, que afectan nuestras decisiones. Ojo con un Estado súper protector, moldeador del lenguaje, que ofrece migajas adocenando voluntades. La Democracia requiere del conocimiento y la autosuficiencia para que funcione. La IA nos va a superar hasta en eso… Cuidadín con ‘Terminator’.