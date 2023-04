El baloncesto europeo mira a la Costa del Sol. Después de unos años anodinos donde el club era irrelevante en el mundo del baloncesto, esta temporada todo ha cambiado. En una sociedad como la actual, «los grises» no llaman la atención. El blanco o negro suele ser más efectivo. Como gran defensor de los matices no comparto este planteamiento, pero ahora mismo nuestra sociedad, por desgracia, está montada así. Después de una temporada muy desilusionante, con riesgo incluido de descenso, la pretemporada colocó a los verdes en la diana pública. Nueve fichajes, algunos como Thomas, Osetkowski, Djedovic o Carter con marchamo Euroliga. Dos medallistas europeos, Darío y un Alberto convertido en héroe nacional después del Eurobasket, aportaban ese «glamour» nacional que tanto gusta a la gente.

El segundo momento fue el culebrón para jugar la BCL. Gracias a las gestiones del presidente López Nieto y su equipo, Unicaja se coló en la previa y logró una clasificación europea nada fácil a pesar de la debilidad de los rivales. Había que conjuntar un equipo con nueve caras nuevas y que de los tres que seguían, dos venían con la «resaca» del oro europeo.

El inicio de campaña fue otro punto de atención por el arranque del equipo y la forma de jugar propuesta por Ibon Navarro y su equipo. Un baloncesto de ritmo muy alto, con alta exigencia física y muchas rotaciones. Muchos dudaban, pero «miraban». Que si sólo se gana a equipos inferiores, que si Thomas no funciona, que Carter todavía no ha llegado a Málaga y ha mandado a su gemelo, que a Perry le pesaba el Eurobasket... y otra larga sería de dudas. El equipo seguía a lo suyo y empezaron a llegar las lesiones. Muchas leves y una grave. Augusto Lima se perdía la temporada. Rápido movimiento de Juanma Rodríguez y llega Yankuma Sima. Problema resuelto.

El baloncesto seguía mirando a Málaga por la marcha en la BCL ante rivales más poderosos y la lucha por el Top 4 de la ACB, y de repente llegó la Copa. Y como «Ibon tenía un plan», el equipo levantó el trofeo más coral de la historia. El torneo donde fue más difícil nombrar a un MVP. Lo merecían todos. En esa Copa creció la leyenda de equipo «matamata» de este Unicaja. No falla en los partidos a cara o cruz, donde sólo vale ganar. No lo hizo en la previa de la BCL, ni en la Copa, ni en la última jornada de la BCL, ni en el play off ante el Murcia (8-0).

Y ahora llegan las renovaciones. Como adelanta La Opinión de Málaga, Darío Brizuela renueva hasta 2026, es decir, tres años. Lo mismo habían hecho ante Ibon Navarro, Juanma Rodríguez, Kalinoski y Perry. Hasta 2025 han renovado Kravish, Ejim y Djedovic. Alberto, Barreiro y Saint-Supery siguen con contrato en vigor. En breve se anunciará la renovación de Augusto Lima por un año. Es decir, queda por ver si se firma o no la temporada opcional que existe con Osetkowski y Will Thomas, o si se hace una renovación más amplia, la negociación con el Zenit para prorrogar la cesión de Tyson Carter y valorar si, recuperado Lima, Sima es necesario. No sería extraño lograr un pleno, pero ¿eso es bueno o es malo? Aquí el último debate en torno al equipo y que llama la atención en el mundo del baloncesto. ¿Se puede ganar dos años seguidos sin hacer algunos cambios en el róster? La respuesta, si este pleno se materializa, no la tendremos hasta dentro de meses. A mí me parece difícil.

Los grupos, por conexionados que estén, siempre necesitan algún movimiento que los «refresque», que alimente la competitividad interna y que aporte «hambre» en la consecución de nuevos objetivos. Esta claro que no se puede acertar con nueve fichajes cada año, como se ha demostrado una vez más este año con Manresa, pero repetir 12 de 12 temporada tras temporada tampoco me parece la mejor solución. Y eso que, en este caso, los tres jugadores que faltan para completar el pleno, son desde mi punto de vista fundamentales en el juego de Unicaja. Suerte y a completar una temporada histórica. Sólo dos partidos separan al equipo de ella.