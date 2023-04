La importancia de ir por libre

Siempre me ha fascinado el uso de la frase «ir por libre». Me ha parecido siempre que va acompañada de un tono burlón y casi paternalista, que viene a decir, «déjala, no entiende como funcionan las cosas».

Creo que tras ese tono burlesco de quien pronuncia las palabras se esconde, como en la historia de la humanidad, el miedo a la libertad, el miedo a que alguien cuestione el status quo y pruebe que las cosas se pueden hacer de otra manera.

A los que mandan, y me refiero a todos los que mandan, no les interesa que nos salteamos los pasos y los procesos que delimitan las estructuras sociales. Al sistema le encanta meternos en cajas y ponernos pegatinas para clasificarnos, como hacen los niños pequeños cuando aprenden las formas y los colores. En este caso nos clasifican por género, edad, intereses, forma de vestir e ingresos económicos.

Este encasillamiento es tal sutil que apenas nos damos cuenta y resulta cómodo y fácil seguir el camino que se ha prefijado para nosotros. El problema está en que cuando nos acomodamos a estas etiquetas y a estos senderos que el sistema delimita para nosotros, sólo seremos un engranaje más de la máquina, una oveja más del rebaño. Los que mandan nos quieren dóciles, apáticos y manejables, porque de esta manera no pensamos en cambiar nuestro presente.

Yo que soy…, iba a decir una oveja negra, pero no es eso. Soy un gato negro, porque no concibo mayor encarnación de ir por libre que un gato. Los gatos se adueñan de los espacios, los objetos y las personas. Te miran con esa calma que solo te da saber que eres dueño de tu universo. Los gatos son obstinados, no vienen cuando los llamas, se esconden cuando no quieren que el mundo los presione, hacen las cosas a su modo y no dejan que los clasifiquen y les pongan etiquetas.

Yo soy un gato no me adueñó de los espacios, ni de las personas, porque ni soy dueña de mi universo. Siempre he hecho las cosas cuando he creído que era el momento sin dejarme presionar por nadie, me he vestido como he querido, he oído todo tipo de música, he estudiado una carrera sin «salidas», he dormido poco y he dejado pasar el tiempo a mi manera.

Y, con todo esto, yo solo quería decir que sí, que me gusta mucho la frase porque me encanta eso de «ir por libre».