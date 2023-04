Pasen y vean

La vida es una autopista de momentos durante los que consumimos nuestro destino. La finitud de nuestra existencia contrasta con la de nuestras experiencias que por más que se parezcan, nunca son iguales. Ningún déjà vu es exactamente igual a ninguno otro. Bueno, perdón, sin contar la excepción que viene a confirmar la regla, que radica en el déjà vu del sistema. La política, que es la directora de la orquesta del sistema, por pura inercia atávica siempre se manifiesta igual tanto en lo relativo a sus resultados cuantitativos como en lo relativo a los resultados respecto de la interpretación de la razón y la sinrazón que siempre se reparten siguiendo el mismo método. En las dos Cámaras de nuestro sistema siempre hay dos grupos significativos: El que come huevos y los que no los comerán hasta que gobiernen, si es que alguna vez ocurre que determinadas formaciones gobiernen.

–Cuando seas padre comerás huevos, Juan Antonio, y mientras tanto te los machacas –me refería a diario un brigada durante mi mili allá por los aledaños del pleistoceno.

Los que gobiernan son los indios siux, los malos de la película y los que no gobiernan los cowboys, los buenos más divinos de la muerte del filme. O sea, blanco y en botella. Cosas mundanas...

Una de las bases del secreto de la felicidad y de la salud psicológica reside en interpretar que el acto de comprender ha de ser siempre previo al de pretender ser comprendido. Pero así no funciona el cotarro cotidiano del día a día, porque algunos sapiens vinieron al mundo para predicar, no para ser predicados, especialmente incluidos en esta afirmación los profesionales de la política. Si no, que le pregunten a ellos, a los sapiens entregados a la política con la humana intención de vivir en ella y de ella. Y, cuando es posible, de vivir mejor que bien, que para algunos de ellos es de lo que se trató históricamente.

La verdad, me disgusta comprobar cómo cuando el poder amenazó con el arma de la palabra todos los políticos adversarios de todos los colores, se entregaron en cuerpo y alma a no dar cabida a la comprensión sino a ser protervamente comprendidos, obviamente, esto, siempre, por el bien del elector, que es quien apoquina todas las rondas. El ser humano en general y de manera más sádica el ser político profesional que come y vive de serlo y de representar al pueblo, es el que masoquistamente maquina para mantenerse en el falso y errático equilibrio de la prelación de ser comprendido sobre la de ser él mismo el que comprende. ¡Sabios y dioses, todos...!

Lo ante escrito es lamentablemente cierto porque en la política patria, autonómica y municipal es desgraciadamente cierto que los votantes, todos, aunque unos más y otros menos, somos electores solo a ratos. Sirviéndome de la interpretación libre de un pensamiento de Krishnamurti, los electores no somos conscientes de que nosotros no somos la cháchara que ronronea en nuestra cabeza, sino los seres que pagamos para escucharla, que no es lo mismo. Demasiado asumido el refranero español en el sentido de que de lo que se promete en la noche no hay nada en la mañana y que no es lo mismo predicar que dar trigo.

El circo ya ha empezado y la función esta vez será doble o triple en función de las comunidades atadas al artículo 151 de la carta magna. El «señores y señoras, no se lo pierdan, pasen y vean el espectáculo más grande del mundo» ya se ha iniciado. El requeteprobado refrán que explicita que «el español promete hasta que mete» está próximo al desenlace y por enésima vez vendrá a darle la razón al gatopardismo, que pareciere que no tiene remedio. Allende los colores del poder cambien aún otra vez más para cambiar el mundo y la calidad de vida de sus habitantes volverá a demostrarse el principio lampedusiano de «cambiarlo todo para que nada cambie». El Príncipe de Lampedusa pareciere haber bebido de la fuente de Parménides, en el sentido de que el cambio es una simple cuestión de apariencia, porque en realidad nada cambia.

Es enormemente desilusionante constatar cómo la edad petit à petit le gana la partida a la ilusión, pero aún así, uno que es un sempiterno romanticón empedernido, cuando la vida lo convoca nunca falta a la cita...