¡Nos vamos de sectores! Así decíamos hace ya años cuando con algún equipo de cantera lograbas clasificarte para el campeonato de Andalucía, siempre con la hoja de ruta programada para buscar clasificarte al campeonato de España. Antes era diferente, solo se clasificaban para ese campeonato de Andalucía los ocho mejores equipos. Bueno, digamos que se clasificaban los campeones de cada provincia porque muchas veces sucedía que el subcampeón de Málaga, por ejemplo, era mejor que muchos de los campeones de otras provincias.

En ese campeonato de Andalucía, además del título regional, se conseguía plaza para el segundo sector. En ese segundo sector se reunían una serie de equipos de diferentes regiones buscando la clasificación para el tercer sector. Ya en este sector donde clasificaban los mejores de los diferentes sectores que se celebraban, optabas por una plaza en el campeonato de España, al que sólo iban los ocho mejores equipos de España. La criba era brutal y estos diferentes sectores eran un cúmulo de nervios, tensión y buen baloncesto. La dificultad para disputar el campeonato de España era muy grande puesto que tenías que ir clasificándote primero en el campeonato de Andalucía y después en los dos sectores inter regionales que te tocaban para finalmente estar entre los 8 mejores de España.

Ahora se dice que vamos al CADEBA. Así se llaman los campeonatos de Andalucía, en los que compiten los dos mejores equipos de cada provincia y en el que hay en juego, además del trono regional en tu categoría, tres plazas directas para el campeonato de España. Y es que ahora al campeonato de España van un porrón de equipos. Ya no se hacen esos sectores de antaño.

Esta semana se ha disputado en Estepona el CADEBA júnior femenino. Los representantes de Málaga han sido Unicaja y CAB Estepona. Es más, si estás leyendo este artículo tempranito todavía te da tiempo para acercarte al Pineda, el pabellón de CAB Estepona, porque hoy a las 12.00 horas ambos equipos se disputan el título regional estando ya clasificados para el campeonato de España.

He podido ver muchos de los partidos que se han disputado en este CADEBA. Partidos llenos de tensión, nervios y buen baloncesto. También de lágrimas, algunas de alegría por ir clasificándose de ronda, y otras de pena por ser eliminadas. Tenéis que tener en cuenta que la categoría junior es la última en la formación por lo que estos eran los últimos partidos juntas de muchas jugadoras que llevan compartiendo equipo desde minibasket. He visto muchos partidos muy emocionantes por lo mucho que había en juego y jugadoras muy buenas capaces de hacer cosas increíbles. Lo que menos me ha gustado ha sido ver que muchas jugadoras llevaban en sus brazos pintado el número o el nombre de alguna compañera que por alguna lesión grave no ha podido disputar este campeonato. Me ha sorprendido que no era un hecho puntual, había cantidad de equipos con bajas por lesión grave. No sé si esto es sólo una maldita coincidencia o habría que echarle un rato a estudiar por qué coinciden tantas lesiones en tantos equipos, por si hay que se pueda hacer y mejorar para que evitar que suceda.

Pero dentro de la de buenas jugadoras que hemos podido ver en estos días y de las diferentes propuestas que han hecho los dieciséis entrenadores, algunas mejores y otras peores en función de sus posibilidades, los dos mejores equipos están en la final. La diferencia entre ellos y el resto quizás es física, fundamentalmente en el equipo de Unicaja. Pero creo que la diferencia más importante es la intensidad en el juego. Y que posiblemente también tienen a muchas de las mejores jugadoras de la categoría. Lástima que una de las jugadoras que hoy se pierde la final por lesión es Lucía Cazorla, sin duda una de las mejores jugadoras de la categoría en Andalucía. Claro que el CAB Estepona la va a echar en falta en la final pero la fuerza de este equipo es esa, que son un equipo (llevan juntas toda la vida) y jugarán unidas buscando otros caminos para jugar su mejor baloncesto porque suplir a Lucía es imposible. Otras jugadoras darán seguro un paso adelante asumiendo mayor responsabilidad. De hecho, alguna ya lo está haciendo.

En el otro lado está Unicaja, que basa su juego en una defensa presionante con dos contra uno buscando recuperar posesiones y anotar muy rápido. Si no pueden, buscan jugar interior con la jugadora más grande del campeonato, Clara Sofía Vieitas, que además de muy alta es muy buena.

Dos equipos que juegan con mucho ritmo y que serán protagonistas de un partido que no debéis perderos por la emoción, la tensión y el buen baloncesto que se verá en el Pineda. Y si no podéis acercaros a Estepona o ya es tarde cuando leáis estas letras, buscad el partido en Youtube porque os aseguro que merecerá la pena ver y aprender del baloncesto de estos equipos.