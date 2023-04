GANAS DE SALIR

Tal como estaba previsto, el partido de Ia Semana Santa entre el equipo «turismo» contra el «inflación/ subida de precios», se ha saldado con una aplastante victoria del primero. Las ganas de salir, precisamente, y no otras, son las que han prevalecido sobre las demás, imponiéndose la filosofía de quienes han decidido aprovechar este corto pero agradable periodo vacacional, para escaparse -pletóricos de entusiasmo y de ilusión- bien a la playa, bien a la montaña, y, tanto a destinos nacionales como internacionales. El sector turístico pues, se ha sentido francamente satisfecho comprobando que pese a la subida paulatinamente de los precios desde finales del año anterior, la demanda también lo ha hecho, lo que ha representado una facturación -incluso- superior a los años previos a la pandemia. Y se habría cerrado con broche de oro este «anticipo vacacional 2023» a no ser porque la tele autonómica catalana -amparándose erróneamente en la libertad de expresión- ha hecho una burla de la Virgen del Rocío, hiriendo la sensibilidad no sólo de católicos sino también de agnósticos y de otras religiones.

Carmen Trasobares López. Málaga