Gobierno roto. Leyes caóticas

No hay gobierno, sino desgobierno, dislate, enfrentamiento e inseguridad jurídica. El viernes leía una noticia en un periódico nacional que comprobé inmediatamente y, como jurista, tuve una sensación que nunca había tenido a lo largo de mi ya muy dilatada vida profesional.

Y es que las contradicciones entre normas nuevas o las lagunas en las leyes son ordinarias y muchas veces provocadas por cierta impericia o falta de dedicación, incluso desatención del legislador a algo más que su objetivo inmediato. Pero jamás había visto que en el mismo día se aprobaran y publicaran dos leyes, procedentes del mismo gobierno, redactor de los proyectos, asumidas por el Parlamento y que contienen dos preceptos distintos incluidos en la misma ley, apartado y párrafo. Dos realidades jurídicas coincidentes que, al publicarse en el mismo BOE no dejan espacio para la aplicación de las reglas del derecho que sirven para ofrecer solución a estas situaciones.

El art. 16,1 c) del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, contiene dos redacciones distintas y dos párrafos c) del apartado 1. Las dos en vigor y conteniendo preceptos no similares. Dos párrafos c) redactados de forma simultánea por dos leyes emanadas del mismo órgano, pero sin sincronía alguna. Una proviene de la llamada Ley Trans, otra de la Ley de Empleo. Las leyes citadas acreditan la procedencia del caos y la guerra gubernamental.

A ver qué hacen los órganos competentes, cuál aplican cuando se den supuestos que entren de lleno en una de las redacciones del apartado c) mencionado, pero que el otro no prevé o lo niega.

Un gobierno, que se llama tal, tiene algo que se llama vicepresidente, cuya función es la coordinación entre los diversos ministerios. El nuestro tiene varias vicepresidentas que, a juzgar por lo que sucede, no están a lo de todos, sino a lo suyo y cada cual campa por su lado batallando en lugar de coordinando y haciendo la guerra a la otra parte del gobierno que, aunque sea de coalición debería ser uno, solo uno y responsable solidariamente de todos sus actos.

UP va a la suya, Díaz, a la que le conviene y Calviño y Ribera, quién sabe. Mientras, Sánchez, más preocupado por ser presidente de turno de la UE y de impulsar una plataforma (Sumar) que le evite la debacle anunciada, pacta con todos menos con UP las leyes que ingenia, cuyo futuro es el inevitable, pues en el resto del mundo los resultados han sido manifiestos. No pactar con UP, es decir, con el propio gobierno, pero sin romperlo y a la vez hacerlo con partidos independentistas minoritarios que sostienen posiciones poco compatibles con el sistema vigente en nuestro entorno, es conducta que no tiene explicación posible y que nos mantiene en una crisis cuyas consecuencias pueden ser serias.

Leer las leyes que emanan de la parte de UP es todo un ejercicio de paciencia, toda vez que arrumban el ordenamiento jurídico con esa tendencia tan suya de alterar el mundo, de considerar que lo existente es digno de reproche total. Su política es simple y muestra una tendencia hacia lo desconocido, que se traduce en imprudencia y en fracasos anunciados, pues el mundo es el que es y la política es el arte de lo eficaz, no de lo imposible, aunque las palabras o utopías, no compartidas, quieran eludir la certeza de la realidad.

Desconocer y enfrentarse a una parte del Gobierno, apoyar sus leyes, posteriormente reformarlas o pactar con terceros normas contra una parte del Gobierno es conducta desconocida en el mundo occidental. Una experiencia que tiene como resultados el comentado: leyes contradictorias e inseguridad jurídica ciudadana. Pactar con Bildu y ERC la ley de vivienda, los topes al alquiler etc…es, al margen de que tales fines siempre han ofrecido en Europa resultados opuestos a los perseguidos, es decir, «sostenella e no enmendalla» o, lo que es lo mismo, encarecimiento de los alquileres, una conducta incomprensible, pues el Gobierno debe pactar con el Gobierno o cambiarlo, pero no hacerlo con otros contra el mismo Gobierno.

Sánchez, tal vez consciente de su situación, demuestra un grado de irresponsabilidad muy grave, pues es el presidente el obligado a mantener un gobierno sólido, ya que es él el que propone a los ministros, dirige la acción del gobierno y coordina a sus integrantes conforme a la Constitución. No pueden los intereses políticos anular de hecho las normas constitucionales, conformar un gobierno contra lo establecido y generar una situación de conflicto permanente que afecta a la totalidad de la ciudadanía. Y los pactos entre partidos para conformar coaliciones no pueden estar por encima de la Constitución.

Sánchez, si mantiene el gobierno debe actuar como es debido y lograr consensos o imponer sus decisiones. O puede cesar a los ministros díscolos. Lo que no puede es provocar, mantener, propiciar o soportar dos gobiernos en uno. Mientras UP sea gobierno, deben sus ministros ser tratados como tales porque lo son y no de su partido, sino de España, de todos.

La operación Díaz puede llevarse a efecto, pero nunca afectar a la labor del gobierno que debe seguir funcionando como un gobierno. Mezclar la política con la esencia del Ejecutivo es conducta que se está ensayando por vez primera y que no soporta la Constitución.

En pocos meses veremos situaciones tan graves como ésta y los ciudadanos debemos ser conscientes de que el futuro de las coaliciones tan abiertas es el prólogo de una mala obra, al menos en manos de quienes no han sabido gestionar ésta. Tenemos la palabra y la decisión.